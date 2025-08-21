Boeing готовит крупнейший контракт десятилетия: Китай может заказать до 500 самолетов - Bloomberg

Американский авиагигант Boeing близок к подписанию исторического соглашения с Китаем о продаже около 500 самолетов. Потенциальный контракт может стать ключевым элементом в сложных торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином, а также вернуть Boeing на рынок, где его позиции в последние годы серьезно пошатнулись. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным инсайдеров, переговоры между Boeing и Китаем вошли в финальную фазу. Сейчас стороны согласовывают детали – от конкретных моделей до графиков поставок. Особое внимание уделяется линейке 737 Max, которая, несмотря на кризис последних лет, остается самой популярной в сегменте узкофюзеляжных самолетов.

Ожидаемое соглашение по масштабу может сравниться с заказом Airbus на те же 500 самолетов, который Пекин готовит параллельно. Это создает впечатление, что Китай стремится балансировать между двумя глобальными авиастроительными гигантами, обеспечивая себе доступ к дефицитным поставкам, расписанным фактически до 2030-х годов.

Контракт, который готовился годами, во многом зависит от дальнейшего развития торговых отношений США и КНР. В последние месяцы страны снизили тарифное напряжение, однако окончательное соглашение еще не заключено. В то же время будущий заказ может стать центральным пунктом новой договоренности между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.

Для Boeing этот контракт - шанс восстановить утраченные позиции. В последний раз компания заключала масштабное соглашение с Китаем в 2017 году во время визита Трампа в Пекин.

С тех пор китайский рынок все больше контролирует Airbus, особенно после приостановки полетов 737 Max. С 2019 года Boeing получил в Китае лишь 30 новых заказов.

Ситуация усложняется и кадровыми изменениями: топ-менеджер Boeing в Китае Элвин Лю, имевший широкие правительственные контакты, покинул компанию. Временно регион возглавляет Кэрол Шен. Несмотря на это, акции Boeing уже подскочили на 3,7% после новостей о переговорах, а с начала года компания прибавила более 27% стоимости.

Аналитики считают, что речь идет не только об авиации, но и о дипломатии. Крупные заказы на самолеты традиционно играют роль "валюты доверия" в торговых отношениях США и Китая. Если соглашение будет заключено, оно может стать одним из самых знаковых в современной истории гражданской авиации.

