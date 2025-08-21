Boeing готовит крупнейший контракт десятилетия: Китай может заказать до 500 самолетов - Bloomberg

$41.380.02
48.170.16
ukenru
Эксклюзив
10:22 • 6078 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
07:38 • 23694 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
06:16 • 33957 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 37849 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 63501 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 161717 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 70069 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 131757 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 342053 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 104005 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.8м/с
39%
746мм
Популярные новости
Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома21 августа, 04:21 • 58502 просмотра
Удар рф по Львову: известно о погибшем и двух пострадавших - ОВА21 августа, 05:08 • 8088 просмотра
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА21 августа, 05:21 • 40997 просмотра
Ночной удар рф вызвал задержки восьми поездов более чем на час: список06:48 • 25083 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 18417 просмотра
публикации
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт10:15 • 19056 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 79118 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 161698 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 131747 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14 • 342027 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Крым
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 46458 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 42488 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 42731 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 70992 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 86778 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Нефть
Пистолет
Гривна

Boeing готовит крупнейший контракт десятилетия: Китай может заказать до 500 самолетов - Bloomberg

Киев • УНН

 • 576 просмотра

Американский авиагигант Boeing близок к подписанию масштабного соглашения с Китаем о продаже около 500 самолетов. Этот контракт может стать ключевым элементом в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином и восстановить позиции Boeing на китайском рынке.

Boeing готовит крупнейший контракт десятилетия: Китай может заказать до 500 самолетов - Bloomberg

Американский авиагигант Boeing близок к подписанию исторического соглашения с Китаем о продаже около 500 самолетов. Потенциальный контракт может стать ключевым элементом в сложных торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином, а также вернуть Boeing на рынок, где его позиции в последние годы серьезно пошатнулись. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным инсайдеров, переговоры между Boeing и Китаем вошли в финальную фазу. Сейчас стороны согласовывают детали – от конкретных моделей до графиков поставок. Особое внимание уделяется линейке 737 Max, которая, несмотря на кризис последних лет, остается самой популярной в сегменте узкофюзеляжных самолетов.

Ожидаемое соглашение по масштабу может сравниться с заказом Airbus на те же 500 самолетов, который Пекин готовит параллельно. Это создает впечатление, что Китай стремится балансировать между двумя глобальными авиастроительными гигантами, обеспечивая себе доступ к дефицитным поставкам, расписанным фактически до 2030-х годов.

Контракт, который готовился годами, во многом зависит от дальнейшего развития торговых отношений США и КНР. В последние месяцы страны снизили тарифное напряжение, однако окончательное соглашение еще не заключено. В то же время будущий заказ может стать центральным пунктом новой договоренности между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.

Для Boeing этот контракт - шанс восстановить утраченные позиции. В последний раз компания заключала масштабное соглашение с Китаем в 2017 году во время визита Трампа в Пекин.

С тех пор китайский рынок все больше контролирует Airbus, особенно после приостановки полетов 737 Max. С 2019 года Boeing получил в Китае лишь 30 новых заказов.

Ситуация усложняется и кадровыми изменениями: топ-менеджер Boeing в Китае Элвин Лю, имевший широкие правительственные контакты, покинул компанию. Временно регион возглавляет Кэрол Шен. Несмотря на это, акции Boeing уже подскочили на 3,7% после новостей о переговорах, а с начала года компания прибавила более 27% стоимости.

Аналитики считают, что речь идет не только об авиации, но и о дипломатии. Крупные заказы на самолеты традиционно играют роль "валюты доверия" в торговых отношениях США и Китая. Если соглашение будет заключено, оно может стать одним из самых знаковых в современной истории гражданской авиации.

Boeing рассматривает модернизацию ракет Patriot на фоне рекордного спроса в мире13.08.2025, 15:08 • 3173 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Bloomberg News
Airbus
Boeing 737 MAX
Боинг
Bloomberg L.P.
Вашингтон
Пекин
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты