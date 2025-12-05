$42.180.02
Глубоководная добыча полезных ископаемых уничтожает более трети животных на морском дне – ученые

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Пробные испытания глубоководной добычи полезных ископаемых приводят к значительному снижению биоразнообразия. Количество животных в следах добывающей техники уменьшилось на 37% по сравнению с нетронутыми участками.

Глубоководная добыча полезных ископаемых уничтожает более трети животных на морском дне – ученые
Фото: Музей естествознания/Университет Гётеборга

Пробные испытания глубоководной добычи полезных ископаемых приводят к значительному снижению биоразнообразия: количество животных, найденных в следах добывающей техники, уменьшилось на 37% по сравнению с нетронутыми участками. Об этом сообщают результаты исследования журнала Nature Ecology and Evolution, пишет УНН.

Подробности

Ученые, проведшие крупнейшее исследование такого рода, подтверждают, что добывающие машины наносят значительный ущерб жизни на морском дне.

Фото: Музей естествознания/Университет Гётеборга
Фото: Музей естествознания/Университет Гётеборга

Исследователи сравнили биоразнообразие в Тихом океане до и после тестовой добычи, когда машины проехали 80 км по дну. В следах транспортного средства количество обнаруженных животных (черви, морские пауки, моллюски) уменьшилось на 37%, а разнообразие видов – на 32%.

Машина удаляет примерно пять сантиметров верхнего осадка. Именно там живет большинство животных. Поэтому, очевидно, если вы удаляете осадок, вы также удаляете животных, которые в нем находятся 

– объяснила ведущий автор исследования Ева Стюарт.
Фото: Музей естествознания/Университет Гётеборга
Фото: Музей естествознания/Университет Гётеборга

Исследование подчеркивает противоречивость глубоководной добычи. Хотя миру нужны критически важные минералы (никель, кобальт, медь) для зеленых технологий, ряд экспертов считает, что современные технологии добычи слишком вредны для масштабной коммерческой разработки.

Доктор Патрик Шредер из Chatham House подчеркнул, что поскольку даже тестовое воздействие было значительным, широкомасштабная добыча будет еще более разрушительной.

Международный орган по морскому дну (ISA) еще не одобрил коммерческую добычу. 37 стран, включая Великобританию и Францию, поддерживают временный запрет.

Степан Гафтко

