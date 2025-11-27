$42.300.10
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
07:45 • 14351 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
07:27 • 11669 просмотра
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
27 ноября, 01:49 • 33191 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 34199 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49 • 68010 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственности
26 ноября, 15:41 • 33870 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07 • 31510 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работе
26 ноября, 15:02 • 21778 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотник
26 ноября, 14:47 • 13430 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследование
Нанесли ущерб государству на миллионы гривен: трем лицам, незаконно добывшим тысячи кубометров песка на Киевщине, объявили подозрение

Киев • УНН

 • 950 просмотра

Правоохранители сообщили о подозрении трем лицам, незаконно добывшим 14,1 тыс. м³ песка на Киевщине. Ущерб государству составил почти 16 млн грн, а рыночная стоимость песка превышает 4 млн гривен.

Нанесли ущерб государству на миллионы гривен: трем лицам, незаконно добывшим тысячи кубометров песка на Киевщине, объявили подозрение
Фото: Офис генерального прокурора

Правоохранители сообщили о подозрении трем лицам, которые незаконно добыли тысячи кубометров песка в Киевской области и нанесли ущерб государству на миллионы гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, организованная преступная группа незаконно добывала песок в промышленных масштабах на территории Обуховского района Киевской области. Участники схемы за несколько месяцев успели осуществить следующее:

  • незаконно добыть 14,1 тыс. м³ песка;
    • нанести окружающей среде ущерб на почти 16 млн грн;
      • продать песок за наличные без какого-либо учета.

        Организатором преступной группы, а значит - и схемы - является руководитель частной компании. Он привлек людей с доступом к землям и технике, обеспечил добычу, загрузку и транспортировку песка.

        Часть водителей, по предварительным данным, могла не знать о незаконности деятельности

        - заявили в Офисе генпрокурора.

        Следствие установило, что песок добывали с января по август с участков площадью более 1,3 га. Его ориентировочная рыночная стоимость - более 4 млн гривен.

        Трем лицам сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

        • ч. 2 ст. 27;
          • ч. 3 ст. 27;
            • ч. 4 ст. 240.

              Речь идет о незаконной добыче полезных ископаемых в составе организованной группы. Фигурантам грозит длительный срок лишения свободы.

              Напомним

              В Днепре правоохранители ликвидировали сеть мошеннических колл-центров, которые маскируются под финансовые сервисы и обворовывают граждан. Злоумышленники получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших через установку "защитного" приложения.

              Евгений Устименко

