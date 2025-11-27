Нанесли ущерб государству на миллионы гривен: трем лицам, незаконно добывшим тысячи кубометров песка на Киевщине, объявили подозрение
Киев • УНН
Правоохранители сообщили о подозрении трем лицам, незаконно добывшим 14,1 тыс. м³ песка на Киевщине. Ущерб государству составил почти 16 млн грн, а рыночная стоимость песка превышает 4 млн гривен.
Правоохранители сообщили о подозрении трем лицам, которые незаконно добыли тысячи кубометров песка в Киевской области и нанесли ущерб государству на миллионы гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали
По данным следствия, организованная преступная группа незаконно добывала песок в промышленных масштабах на территории Обуховского района Киевской области. Участники схемы за несколько месяцев успели осуществить следующее:
- незаконно добыть 14,1 тыс. м³ песка;
- нанести окружающей среде ущерб на почти 16 млн грн;
- продать песок за наличные без какого-либо учета.
Организатором преступной группы, а значит - и схемы - является руководитель частной компании. Он привлек людей с доступом к землям и технике, обеспечил добычу, загрузку и транспортировку песка.
Часть водителей, по предварительным данным, могла не знать о незаконности деятельности
Следствие установило, что песок добывали с января по август с участков площадью более 1,3 га. Его ориентировочная рыночная стоимость - более 4 млн гривен.
Трем лицам сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 27;
- ч. 3 ст. 27;
- ч. 4 ст. 240.
Речь идет о незаконной добыче полезных ископаемых в составе организованной группы. Фигурантам грозит длительный срок лишения свободы.
Напомним
В Днепре правоохранители ликвидировали сеть мошеннических колл-центров, которые маскируются под финансовые сервисы и обворовывают граждан. Злоумышленники получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших через установку "защитного" приложения.