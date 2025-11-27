$42.300.10
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
07:45 • 11130 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
07:27 • 9866 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 31593 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 32667 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 65866 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
26 листопада, 15:41 • 33282 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 31333 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
26 листопада, 15:02 • 21651 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
26 листопада, 14:47 • 13342 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусиль
Чорна п'ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Завдали збитків державі на мільйони гривень: трьом особам, які незаконно видобули тисячі кубометрів піску на Київщині, оголосили підозру

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Правоохоронці повідомили про підозру трьом особам, які незаконно видобули 14,1 тис. м³ піску на Київщині. Збитки державі склали майже 16 млн грн, а ринкова вартість піску перевищує 4 млн гривень.

Завдали збитків державі на мільйони гривень: трьом особам, які незаконно видобули тисячі кубометрів піску на Київщині, оголосили підозру
Фото: Офіс генерального прокурора

Правоохоронці повідомили про підозру трьом особам, які незаконно видобули тисячі кубометрів піску у Київській області та завдали збитків державі на мільйони гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, організована злочинна група незаконно видобувала пісок у промислових масштабах на території Обухівського району Київщини. Учасники схеми за декілька місяців встигли здійснити наступне:

  • незаконно видобути 14,1 тис. м³ піску;
    • завдати довкіллю збитків на майже 16 млн грн;
      • продати пісок за готівку без будь-якого обліку.

        Організатором злочинної групи, а отже - і схеми - є керівником приватної компанії. Він залучив людей з доступом до земель і техніки, забезпечив видобуток, завантаження та транспортування піску.

        Частина водіїв, за попередніми даними, могла не знати про незаконність діяльності

        - заявили в Офісі генпрокурора.

        Слідство встановило, що пісок видобували з січня по серпень з ділянок площею понад 1,3 га. Його орієнтовна ринкова вартість - понад 4 млн гривень.

        Трьом особам повідомлено про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

        • ч. 2 ст. 27;
          • ч. 3 ст. 27;
            • ч. 4 ст. 240.

              Йдеться про незаконне видобування корисних копалин у складі організованої групи. Фігурантам загрожує тривалий термін позбавлення волі.

              Нагадаємо

              У Дніпрі правоохоронці ліквідували мережу шахрайських кол-центрів, які маскуються під фінансові сервіси й обкрадають громадян. Зловмисники отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих через встановлення "захисного" додатку.

              Євген Устименко

