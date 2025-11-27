Завдали збитків державі на мільйони гривень: трьом особам, які незаконно видобули тисячі кубометрів піску на Київщині, оголосили підозру
Київ • УНН
Правоохоронці повідомили про підозру трьом особам, які незаконно видобули 14,1 тис. м³ піску на Київщині. Збитки державі склали майже 16 млн грн, а ринкова вартість піску перевищує 4 млн гривень.
Правоохоронці повідомили про підозру трьом особам, які незаконно видобули тисячі кубометрів піску у Київській області та завдали збитків державі на мільйони гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі
За даними слідства, організована злочинна група незаконно видобувала пісок у промислових масштабах на території Обухівського району Київщини. Учасники схеми за декілька місяців встигли здійснити наступне:
- незаконно видобути 14,1 тис. м³ піску;
- завдати довкіллю збитків на майже 16 млн грн;
- продати пісок за готівку без будь-якого обліку.
Організатором злочинної групи, а отже - і схеми - є керівником приватної компанії. Він залучив людей з доступом до земель і техніки, забезпечив видобуток, завантаження та транспортування піску.
Частина водіїв, за попередніми даними, могла не знати про незаконність діяльності
Слідство встановило, що пісок видобували з січня по серпень з ділянок площею понад 1,3 га. Його орієнтовна ринкова вартість - понад 4 млн гривень.
Трьом особам повідомлено про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 27;
- ч. 3 ст. 27;
- ч. 4 ст. 240.
Йдеться про незаконне видобування корисних копалин у складі організованої групи. Фігурантам загрожує тривалий термін позбавлення волі.
Нагадаємо
У Дніпрі правоохоронці ліквідували мережу шахрайських кол-центрів, які маскуються під фінансові сервіси й обкрадають громадян. Зловмисники отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих через встановлення "захисного" додатку.