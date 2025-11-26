Обкрадали громадян під виглядом фінансових сервісів: у Дніпрі викрито шахрайські кол-центри

Правоохоронці ліквідували у Дніпрі мережу шахрайських кол-центрів, які маскуються під фінансові сервіси й обкрадають громадян. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Прокурори Лівобережної окружної прокуратури Дніпра викрили мережу таких майданчиків, учасники якої представлялися працівниками служби безпеки банків та переконували громадян встановити нібито "захисний" мобільний додаток.

Після встановлення даного додатку зловмисники отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих, переказували кошти на підставні рахунки та знімали їх через довірених осіб.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 150 одиниць техніки, SIM-картки, чорнові записи, гроші, а також предмет, схожий на автомат, і патрони направлені на експертизу. За попередніми даними, у кол-центрах працювало до 90 осіб.

Наразі триває розслідування за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років.

