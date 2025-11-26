$42.400.03
ukenru
Ексклюзив
09:34 • 198 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
08:59 • 6494 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto
08:59 • 2590 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
08:27 • 5868 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
07:00 • 15695 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
06:31 • 12664 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
06:07 • 12312 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
25 листопада, 16:32 • 23345 перегляди
Зеленський хоче зустрітися з Трампом, можливо в День подяки, щоб завершити роботу над мирною угодою - Єрмак
25 листопада, 15:19 • 39820 перегляди
Незаконно заходили в окуповані росією порти: Зеленський увів санкції проти 56 морських суден
25 листопада, 14:59 • 30394 перегляди
Axios дізналося деталі про домовленості щодо мирного плану: стосується посилення гарантій безпеки і винесення питання НАТО за рамки
Обкрадали громадян під виглядом фінансових сервісів: у Дніпрі викрито шахрайські кол-центри

Київ • УНН

 • 1038 перегляди

Зловмисники під виглядом фінансових сервісів обкрадали громадян, представляючись працівниками служби безпеки банків. Вони отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих через встановлення "захисного" додатку.

Обкрадали громадян під виглядом фінансових сервісів: у Дніпрі викрито шахрайські кол-центри

Правоохоронці ліквідували у Дніпрі мережу шахрайських кол-центрів, які маскуються під фінансові сервіси й обкрадають громадян. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Прокурори Лівобережної окружної прокуратури Дніпра викрили мережу таких майданчиків, учасники якої представлялися працівниками служби безпеки банків та переконували громадян встановити нібито "захисний" мобільний додаток.

Після встановлення даного додатку зловмисники отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих, переказували кошти на підставні рахунки та знімали їх через довірених осіб.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 150 одиниць техніки, SIM-картки, чорнові записи, гроші, а також предмет, схожий на автомат, і патрони направлені на експертизу. За попередніми даними, у кол-центрах працювало до 90 осіб.

Наразі триває розслідування за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років.

Ліквідовано мережу з 14 шахрайських кол-центрів, які ошукували українців і іноземців07.11.25, 12:23 • 4070 переглядiв

Євген Устименко

