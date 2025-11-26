Обворовывали граждан под видом финансовых сервисов: в Днепре разоблачены мошеннические колл-центры

$42.400.03
48.950.03
ukenru
Эксклюзив
07:00 • 11049 просмотра
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
06:31 • 9984 просмотра
Мирный план США для Украины основан на российском документе - Reuters
06:07 • 10260 просмотра
Трамп намекнул на сокращение мирного плана США с 28 до 22 пунктов
25 ноября, 16:32 • 22037 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 38740 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 30039 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
25 ноября, 14:47 • 28434 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
25 ноября, 14:46 • 23836 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
25 ноября, 13:51 • 16180 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
25 ноября, 13:41 • 15612 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4.1м/с
87%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Число раненых в Запорожье возросло до 12, повреждено 7 многоэтажекPhotoVideo25 ноября, 22:51 • 19990 просмотра
Многое зависит от Америки, потому что именно на американскую силу в России обращают внимание больше всего - Зеленский25 ноября, 23:57 • 5188 просмотра
Трамп раскрыл главную уступку, на которую пойдет Россия ради принятия «мирного плана»26 ноября, 01:00 • 19082 просмотра
Изменения в мирном плане США могут привести к отклонению его путиным - NYT26 ноября, 02:31 • 14954 просмотра
"Нужно малообразованное общество": в россии вводят новые ограничения для получения высшего образования - ЦПД03:33 • 13779 просмотра
публикации
Международный день борьбы с ожирением: как проблема обостряется во время войныPhoto
Эксклюзив
07:00 • 11049 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 39114 просмотра
Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы
Эксклюзив
25 ноября, 10:00 • 48124 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 98354 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 128149 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Белый дом
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 20245 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 55091 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 73259 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 73910 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 80825 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер
Золото

Обворовывали граждан под видом финансовых сервисов: в Днепре разоблачены мошеннические колл-центры

Киев • УНН

 • 474 просмотра

Злоумышленники под видом финансовых сервисов обворовывали граждан, представляясь сотрудниками службы безопасности банков. Они получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших через установку "защитного" приложения.

Обворовывали граждан под видом финансовых сервисов: в Днепре разоблачены мошеннические колл-центры

Правоохранители ликвидировали в Днепре сеть мошеннических колл-центров, которые маскировались под финансовые сервисы и обворовывали граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Прокуроры Левобережной окружной прокуратуры Днепра разоблачили сеть таких площадок, участники которой представлялись сотрудниками службы безопасности банков и убеждали граждан установить якобы "защитное" мобильное приложение.

После установки данного приложения злоумышленники получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших, переводили средства на подставные счета и снимали их через доверенных лиц.

Во время обысков правоохранители изъяли более 150 единиц техники, SIM-карты, черновые записи, деньги, а также предмет, похожий на автомат, и патроны, направленные на экспертизу. По предварительным данным, в колл-центрах работало до 90 человек.

В настоящее время продолжается расследование по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до восьми лет.

Ликвидирована сеть из 14 мошеннических колл-центров, обманывавших украинцев и иностранцев07.11.25, 12:23 • 4070 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Техника
Обыск
Банковская карта
Генеральный прокурор Украины
Днепр