Обворовывали граждан под видом финансовых сервисов: в Днепре разоблачены мошеннические колл-центры

Правоохранители ликвидировали в Днепре сеть мошеннических колл-центров, которые маскировались под финансовые сервисы и обворовывали граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Прокуроры Левобережной окружной прокуратуры Днепра разоблачили сеть таких площадок, участники которой представлялись сотрудниками службы безопасности банков и убеждали граждан установить якобы "защитное" мобильное приложение.

После установки данного приложения злоумышленники получали доступ к онлайн-банкингу потерпевших, переводили средства на подставные счета и снимали их через доверенных лиц.

Во время обысков правоохранители изъяли более 150 единиц техники, SIM-карты, черновые записи, деньги, а также предмет, похожий на автомат, и патроны, направленные на экспертизу. По предварительным данным, в колл-центрах работало до 90 человек.

В настоящее время продолжается расследование по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до восьми лет.

Ликвидирована сеть из 14 мошеннических колл-центров, обманывавших украинцев и иностранцев