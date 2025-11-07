ukenru
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов
Ликвидирована сеть из 14 мошеннических колл-центров, обманывавших украинцев и иностранцев

Прокуроры Офиса Генпрокурора ликвидировали сеть из 14 мошеннических колл-центров, которые под видом инвестиционных платформ выманивали деньги у граждан Украины, ЕС и Азии. Изъято более 800 единиц компьютерной техники и почти 500 мобильных телефонов.

Ликвидирована сеть из 14 мошеннических колл-центров, обманывавших украинцев и иностранцев

Прокуроры Офиса Генерального прокурора разоблачили и прекратили деятельность 14 мошеннических call-центров, работавших в Запорожской, Ровенской, Черкасской областях и Киеве, передает УНН.

Подробности

Схема работала под видом "брокерских сервисов" и инвестиционных платформ.

Операторы представлялись сотрудниками международных финансовых компаний и убеждали людей вкладывать средства в "высокодоходные инвестиции".

На самом деле никаких инвестиций не было — средства сразу выводили на счета организаторов

- говорится в сообщении.

Пострадавшие есть среди граждан Украины, стран ЕС и Азии.

В ходе обысков изъято:

• более 800 единиц компьютерной техники;

• почти 500 мобильных телефонов;

• серверное оборудование;

• черновые записи с персональными данными потерпевших и "скриптами" разговоров.

Сейчас устанавливаются организаторы сети и лица, обеспечивавшие ее финансирование и техническую поддержку.

