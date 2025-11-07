Ликвидирована сеть из 14 мошеннических колл-центров, обманывавших украинцев и иностранцев
Киев • УНН
Прокуроры Офиса Генпрокурора ликвидировали сеть из 14 мошеннических колл-центров, которые под видом инвестиционных платформ выманивали деньги у граждан Украины, ЕС и Азии. Изъято более 800 единиц компьютерной техники и почти 500 мобильных телефонов.
Прокуроры Офиса Генерального прокурора разоблачили и прекратили деятельность 14 мошеннических call-центров, работавших в Запорожской, Ровенской, Черкасской областях и Киеве, передает УНН.
Подробности
Схема работала под видом "брокерских сервисов" и инвестиционных платформ.
Операторы представлялись сотрудниками международных финансовых компаний и убеждали людей вкладывать средства в "высокодоходные инвестиции".
На самом деле никаких инвестиций не было — средства сразу выводили на счета организаторов
Пострадавшие есть среди граждан Украины, стран ЕС и Азии.
В ходе обысков изъято:
• более 800 единиц компьютерной техники;
• почти 500 мобильных телефонов;
• серверное оборудование;
• черновые записи с персональными данными потерпевших и "скриптами" разговоров.
Сейчас устанавливаются организаторы сети и лица, обеспечивавшие ее финансирование и техническую поддержку.
В Киеве разоблачили мошенников, обещавших "лазерное оружие" против дронов за 3,2 млн грн07.11.25, 10:16 • 1522 просмотра