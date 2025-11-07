Ликвидирована сеть из 14 мошеннических колл-центров, обманывавших украинцев и иностранцев

Прокуроры Офиса Генерального прокурора разоблачили и прекратили деятельность 14 мошеннических call-центров, работавших в Запорожской, Ровенской, Черкасской областях и Киеве, передает УНН.

Схема работала под видом "брокерских сервисов" и инвестиционных платформ.

Операторы представлялись сотрудниками международных финансовых компаний и убеждали людей вкладывать средства в "высокодоходные инвестиции".

На самом деле никаких инвестиций не было — средства сразу выводили на счета организаторов