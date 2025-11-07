В Киеве разоблачили мошенников, обещавших "лазерное оружие" против дронов за 3,2 млн грн
Киев • УНН
Прокуроры сообщили о подозрении двум мужчинам, которые обманом завладели 3,2 млн грн у американского добровольца ВСУ. Они выдавали себя за разработчиков "лазерного оружия" для поражения вражеских дронов.
Прокуроры Оболонской окружной прокуратуры Киева сообщили о подозрении двум мужчинам, которые, прикрываясь разработкой "лазерного оружия" для ВСУ, завладели средствами американского добровольца на сумму более 3,2 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
По данным следствия, 74-летний киевлянин и его 59-летний сообщник выдавали себя за "разработчиков оружия" и заверили американского добровольца из рядов ВСУ, что могут создать "лазерное устройство" для поражения вражеских дронов и ракет
Для убедительности они инсценировали демонстрацию работы "установки". После этого военный передал им более 3,2 млн грн (≈85 тыс. долларов США).
На самом деле никаких технологий и намерения изготавливать оружие у мужчин не было.
Прокуроры Оболонской окружной прокуратуры Киева сообщили о подозрении двум мужчинам в мошенничестве, совершенном группой лиц в условиях военного положения (ч. 5 ст. 190 УК Украины).
Справочно
Потерпевший — гражданин США украинского происхождения, волонтер и основатель школы подготовки военных, который служит в ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения. Ему уже возмещено 20 тыс. долларов, работа над возвращением остальных средств продолжается.
Стоит напомнить, что ранее под руководством ОГП из Армении в Украину экстрадировали организатора масштабной мошеннической схемы, из-за которой волонтеры и военные потеряли более 20 млн грн.
