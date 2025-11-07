У Києві викрили шахраїв, які обіцяли "лазерну зброю" проти дронів за 3,2 млн грн
Київ • УНН
Прокурори повідомили про підозру двом чоловікам, які обманом заволоділи 3,2 млн грн у американського добровольця ЗСУ. Вони вдавали розробку "лазерної зброї" для ураження ворожих дронів.
Прокурори Оболонської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру двом чоловікам, які, прикриваючись розробкою "лазерної зброї" для ЗСУ, заволоділи коштами американського добровольця на суму понад 3,2 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
За даними слідства, 74-річний киянин та його 59-річний спільник видавали себе за "розробників зброї" та запевнили американського добровольця з лав ЗСУ, що можуть створити "лазерний пристрій" для ураження ворожих дронів і ракет
Для переконливості вони інсценували демонстрацію роботи "установки". Після цього військовий передав їм понад 3,2 млн грн (≈85 тис. доларів США).
Насправді жодних технологій і наміру виготовляти зброю у чоловіків не було.
Прокурори Оболонської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру двом чоловікам у шахрайстві, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 190 КК України).
Довідково
Потерпілий — громадянин США українського походження, волонтер і засновник школи підготовки військових, який служить у ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. Йому вже відшкодовано 20 тис. доларів, робота над поверненням решти коштів триває.
Варто нагадати, що раніше під керівництвом ОГП з Вірменії до України екстрадували організатора масштабної шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 млн грн.
