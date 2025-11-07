Ліквідовано мережу з 14 шахрайських кол-центрів, які ошукували українців і іноземців

ukenru
09:48 • 6876 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
09:46 • 11131 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
07:19 • 17941 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
05:43 • 19972 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41 • 25324 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 27011 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 31795 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
6 листопада, 14:11 • 64340 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 57949 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 37806 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
Трамп підтвердив, що Казахстан приєднається до “Авраамових угод”7 листопада, 01:37 • 12589 перегляди
Орбан зробив нову заяву про можливу зустріч Трампа з путіним: подробиці7 листопада, 03:02 • 17091 перегляди
У Британії археологи розкопали сотні давніх споруд віком понад 2000 років, яким немає поясненняPhoto7 листопада, 03:28 • 16395 перегляди
Вихід GTA VI знову відкладено06:53 • 10088 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto08:03 • 11881 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
09:48 • 6900 перегляди
Чорна п'ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
09:46 • 11153 перегляди
Нова система в'їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
07:19 • 17955 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 14:11 • 64348 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів6 листопада, 13:00 • 37870 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 202509:56 • 2474 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto08:03 • 12049 перегляди
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік07:49 • 5954 перегляди
Вихід GTA VI знову відкладено06:53 • 10223 перегляди
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 34563 перегляди
Ліквідовано мережу з 14 шахрайських кол-центрів, які ошукували українців і іноземців

Київ • УНН

 • 600 перегляди

Прокурори Офісу Генпрокурора ліквідували мережу з 14 шахрайських кол-центрів, які під виглядом інвестиційних платформ виманювали гроші у громадян України, ЄС та Азії. Вилучено понад 800 одиниць комп’ютерної техніки та майже 500 мобільних телефонів.

Ліквідовано мережу з 14 шахрайських кол-центрів, які ошукували українців і іноземців

Прокурори Офісу Генерального прокурора викрили та припинили діяльність 14 шахрайських call-центрів, які працювали у Запорізькій, Рівненській, Черкаській областях та Києві, передає УНН.

Деталі

Схема працювала під виглядом "брокерських сервісів" та інвестиційних платформ.

Оператори представлялися співробітниками міжнародних фінансових компаній і переконували людей вкладати кошти у "високоприбуткові інвестиції".

Насправді жодних інвестицій не було — кошти одразу виводили на рахунки організаторів

- йдеться у повідомленні.

Потерпілі є серед громадян України, країн ЄС та Азії.

Під час обшуків вилучено:

• понад 800 одиниць комп’ютерної техніки;

• майже 500 мобільних телефонів;

• серверне обладнання;

• чорнові записи з персональними даними потерпілих та "скриптами" розмов.

Наразі встановлюються організатори мережі та особи, які забезпечували її фінансування і технічну підтримку.

У Києві викрили шахраїв, які обіцяли "лазерну зброю" проти дронів за 3,2 млн грн07.11.25, 10:16 • 1594 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Техніка
Обшук
Рівненська область
Черкаська область
Генеральний прокурор (Україна)
Запорізька область
Asia
Україна
Київ