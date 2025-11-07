Ліквідовано мережу з 14 шахрайських кол-центрів, які ошукували українців і іноземців
Київ • УНН
Прокурори Офісу Генпрокурора ліквідували мережу з 14 шахрайських кол-центрів, які під виглядом інвестиційних платформ виманювали гроші у громадян України, ЄС та Азії. Вилучено понад 800 одиниць комп’ютерної техніки та майже 500 мобільних телефонів.
Прокурори Офісу Генерального прокурора викрили та припинили діяльність 14 шахрайських call-центрів, які працювали у Запорізькій, Рівненській, Черкаській областях та Києві, передає УНН.
Деталі
Схема працювала під виглядом "брокерських сервісів" та інвестиційних платформ.
Оператори представлялися співробітниками міжнародних фінансових компаній і переконували людей вкладати кошти у "високоприбуткові інвестиції".
Насправді жодних інвестицій не було — кошти одразу виводили на рахунки організаторів
Потерпілі є серед громадян України, країн ЄС та Азії.
Під час обшуків вилучено:
• понад 800 одиниць комп’ютерної техніки;
• майже 500 мобільних телефонів;
• серверне обладнання;
• чорнові записи з персональними даними потерпілих та "скриптами" розмов.
Наразі встановлюються організатори мережі та особи, які забезпечували її фінансування і технічну підтримку.
У Києві викрили шахраїв, які обіцяли "лазерну зброю" проти дронів за 3,2 млн грн07.11.25, 10:16 • 1594 перегляди