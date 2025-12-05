Видобуток корисних копалин у глибокому морі знищує понад третину тварин на морському дні – науковці

Фото: Музей природознавства/Університет Гетеборга

Пробні випробування глибоководного видобутку корисних копалин призводять до значного зниження біорізноманіття: кількість тварин, знайдених у слідах видобувної техніки, зменшилася на 37% порівняно з недоторканими ділянками. Про це повідомляють результати дослідження журналу Nature Ecology and Evolution, пише УНН.

Деталі

Вчені, які провели найбільше дослідження такого роду, підтверджують, що видобувні машини завдають значної шкоди життю на морському дні.

Фото: Музей природознавства/Університет Гетеборга

Дослідники порівняли біорізноманіття у Тихому океані до та після тестового видобутку, коли машини проїхали 80 км по дну. У слідах транспортного засобу кількість виявлених тварин (черви, морські павуки, молюски) зменшилася на 37%, а різноманітність видів – на 32%.

Машина видаляє приблизно п’ять сантиметрів верхнього осаду. Саме там живе більшість тварин. Тож, очевидно, якщо ви видаляєте осад, ви також видаляєте тварин, які в ньому знаходяться – пояснила провідний автор дослідження Єва Стюарт.

Фото: Музей природознавства/Університет Гетеборга

Дослідження підкреслює суперечливість глибоководного видобутку. Хоча світові потрібні критично важливі мінерали (нікель, кобальт, мідь) для зелених технологій, низка експертів вважає, що сучасні технології видобутку є надто шкідливими для масштабної комерційної розробки.

Доктор Патрік Шредер з Chatham House наголосив, що оскільки навіть тестовий вплив був значним, широкомасштабний видобуток буде ще більш руйнівним.

Міжнародний орган з морського дна (ISA) ще не схвалив комерційний видобуток. 37 країн, включаючи Велику Британію та Францію, підтримують тимчасову заборону.

