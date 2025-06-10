В Тихом океане впервые заметили одновременно два китайских авианосца
Киев • УНН
Япония объявила, что впервые заметила два китайских авианосца, одновременно действовавших в Тихом океане. Министр обороны Японии считает, что это свидетельствует о намерении Пекина расширить возможности.
Министр обороны Японии считает, что появление авианосцев в Тихом океане свидетельствует о намерении Пекина "расширить возможности за пределами своих границ".
Передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Во вторник Япония объявила, что впервые заметили два китайских авианосца, которые одновременно действуют в Тихом океане.
Два авианосца, Ляонин и Шаньдун, действовали в отдельных районах Тихого океана в субботу
Оба авианосца находились вблизи отдаленных южных островов, принадлежащих Японии.
С мая Китай демонстрирует свою силу, отправляя большое количество военно-морских и береговых охранных судов через полосу восточноазиатских вод.
Указывается, что авианосец "Шаньдун" и четыре других корабля, включая эсминец с управляемыми ракетами, в понедельник вошли в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Японии. Авианосец "Ляонин", и его флот также вошли в другую японскую исключительную экономическую зону дальше на восток в течение выходных.
Японские и американские военные чиновники утверждают, что Китай хочет вытеснить американских военных из так называемой "первой островной цепи", простирающейся от Японии до Филиппин, двух близких союзников Вашингтона.
Напомним
УНН ранее сообщал, что в Китае заметили новый корабль с необычной конструкцией, напоминающей авианосец.
Китайские военные корабли впервые вошли в Северный Ледовитый океан для совместного патрулирования с российскими.