В Тихом океане впервые заметили одновременно два китайских авианосца

Министр обороны Японии считает, что появление авианосцев в Тихом океане свидетельствует о намерении Пекина "расширить возможности за пределами своих границ".

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Во вторник Япония объявила, что впервые заметили два китайских авианосца, которые одновременно действуют в Тихом океане.

Два авианосца, Ляонин и Шаньдун, действовали в отдельных районах Тихого океана в субботу

Оба авианосца находились вблизи отдаленных южных островов, принадлежащих Японии.

С мая Китай демонстрирует свою силу, отправляя большое количество военно-морских и береговых охранных судов через полосу восточноазиатских вод.

Указывается, что авианосец "Шаньдун" и четыре других корабля, включая эсминец с управляемыми ракетами, в понедельник вошли в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Японии. Авианосец "Ляонин", и его флот также вошли в другую японскую исключительную экономическую зону дальше на восток в течение выходных.

Японские и американские военные чиновники утверждают, что Китай хочет вытеснить американских военных из так называемой "первой островной цепи", простирающейся от Японии до Филиппин, двух близких союзников Вашингтона.