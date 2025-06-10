В Тихом океане впервые заметили одновременно два китайских авианосца

$41.490.09
47.370.10
ukenru
Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн
Эксклюзив
9 июня, 15:58 • 44637 просмотра

Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн

Эксклюзив
9 июня, 13:46 • 124662 просмотра

Разжигает костер еще больше: политолог о действиях Трампа по подавлению протестов в США

Эксклюзив
9 июня, 13:35 • 88009 просмотра

Алкоголь, нарушения, пренебрежение к суду: история вождения скандального нардепа Сергея Кузьминых

Эксклюзив
9 июня, 13:15 • 84206 просмотра

Запрет маркетинга не остановил рост цен, необходимо регулирование производителей - нардеп

Эксклюзив
9 июня, 12:50 • 154284 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога

9 июня, 11:52 • 55028 просмотра

Украинцы возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил о начале обмена в несколько этапов в ближайшие дни

Эксклюзив
9 июня, 11:44 • 48416 просмотра

Тактика затягивания? САП должна обратить внимание суда на злоупотребления защиты Кузьминых

9 июня, 08:00 • 153489 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 07:12 • 100148 просмотра

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

9 июня, 06:55 • 47183 просмотра

Генштаб подтвердил поражение самолетов на аэродроме "Саваслейка" в рф: вероятно, МиГ-31 и Су-30/34

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
4.1м/с
42%
756мм
Популярные новости

Киев под массированной атакой дронов: есть раненые, горят автомобили

9 июня, 23:50 • 36749 просмотра

Ночная атака на Киев: есть пострадавшие, пожары едва ли не во всех районах города

10 июня, 02:18 • 38816 просмотра

кремль требует уступок от США по Украине для переговоров по контролю над вооружениями - ISW

10 июня, 02:46 • 28483 просмотра

"Мина, которая приведёт к большой войне в Европе": в СНБО предупредили Запад на фоне ночных атак на Киев и Одессу

10 июня, 03:15 • 31839 просмотра

Ночная атака рф на Одессу унесла жизни двух человек, 9 раненых: показали последствия

05:39 • 16171 просмотра
публикации

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 154297 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 163306 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 08:00 • 153492 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

9 июня, 05:45 • 170264 просмотра

Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

8 июня, 08:18 • 156725 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Кирилл Буданов

Олег Синегубов

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Донецкая область

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Крупнейший аукцион платьев принцессы Дианы представил более 100 лотов

08:50 • 3552 просмотра

Звезда "Капитана Америки" расстроился, что его не пригласили в новый фильм Marvel

07:28 • 8294 просмотра

Ромео Бекхэм впервые после разрыва с бывшей девушкой был замечен с моделью Кэролайн Даур в Париже

9 июня, 18:25 • 36791 просмотра

Брюс Уиллис скрывал симптомы болезни на съемках - жена актера

9 июня, 15:28 • 49903 просмотра

Том Фелтон отмахнулся от критики взглядов Роулинг: реакция фанатов неоднозначна

9 июня, 09:31 • 82623 просмотра
Актуальное

Ту-95

MIM-104 Patriot

Беспилотный летательный аппарат

Ми-24

Ил-78

В Тихом океане впервые заметили одновременно два китайских авианосца

Киев • УНН

 • 1402 просмотра

Япония объявила, что впервые заметила два китайских авианосца, одновременно действовавших в Тихом океане. Министр обороны Японии считает, что это свидетельствует о намерении Пекина расширить возможности.

В Тихом океане впервые заметили одновременно два китайских авианосца

Министр обороны Японии считает, что появление авианосцев в Тихом океане свидетельствует о намерении Пекина "расширить возможности за пределами своих границ".

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Во вторник Япония объявила, что впервые заметили два китайских авианосца, которые одновременно действуют в Тихом океане. 

Два авианосца, Ляонин и Шаньдун, действовали в отдельных районах Тихого океана в субботу

- объявили в министерстве обороны Японии.

Оба авианосца находились вблизи отдаленных южных островов, принадлежащих Японии.

С мая Китай демонстрирует свою силу, отправляя большое количество военно-морских и береговых охранных судов через полосу восточноазиатских вод.

Указывается, что авианосец "Шаньдун" и четыре других корабля, включая эсминец с управляемыми ракетами, в понедельник вошли в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Японии. Авианосец "Ляонин", и его флот также вошли в другую японскую исключительную экономическую зону дальше на восток в течение выходных.

Японские и американские военные чиновники утверждают, что Китай хочет вытеснить американских военных из так называемой "первой островной цепи", простирающейся от Японии до Филиппин, двух близких союзников Вашингтона.

- пишут в СМИ. 

Напомним

УНН ранее сообщал, что в Китае заметили новый корабль с необычной конструкцией, напоминающей авианосец.

Китайские военные корабли впервые вошли в Северный Ледовитый океан для совместного патрулирования с российскими.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Reuters
Вашингтон
Филиппины
Тихий океан
Япония
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9