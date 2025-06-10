У Тихому океані вперше помітили одночасно два китайські авіаносці

Міністр оборони Японії вважає, що поява авіаносців в Тихому океані свідчить про намір Пекіна "розширити можливості за межами своїх кордонів".

Передає УНН із посиланням на Reuters.

У вівторок Японія оголосила, що вперше помітили два китайські авіаносці, які одночасно діють у Тихому океані.

Два авіаносці, Ляонін та Шаньдун, діяли в окремих районах Тихого океану в суботу

Обидва авіаносці були поблизу віддалених південних островів, що належать Японії.

З травня Китай демонструє свою силу, відправляючи велику кількість військово-морських та берегових охоронних суден через смугу східноазіатських вод.

Вказується, що авіаносець "Шаньдун" та чотири інші кораблі, включаючи есмінець з керованими ракетами, у понеділок увійшли до виключної економічної зони (ВЕЗ) Японії. Авіаносець "Ляонін", та його флот також увійшли в іншу японську виключну економічну зону далі на схід протягом вихідних.

Японські та американські військові чиновники стверджують, що Китай хоче витіснити американських військових з так званого "першого острівного ланцюга", що простягається від Японії до Філіппін, двох близьких союзників Вашингтона.