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У Тихому океані вперше помітили одночасно два китайські авіаносці

Київ • УНН

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Японія оголосила, що вперше помітила два китайські авіаносці, які одночасно діяли в Тихому океані. Міністр оборони Японії вважає, що це свідчить про намір Пекіна розширити можливості.

У Тихому океані вперше помітили одночасно два китайські авіаносці

Міністр оборони Японії вважає, що поява авіаносців в Тихому океані свідчить про намір Пекіна "розширити можливості за межами своїх кордонів".

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

У вівторок Японія оголосила, що вперше помітили два китайські авіаносці, які одночасно діють у Тихому океані. 

Два авіаносці, Ляонін та Шаньдун, діяли в окремих районах Тихого океану в суботу

- оголосили у міністерстві оборони Японії.

Обидва авіаносці були поблизу віддалених південних островів, що належать Японії.

З травня Китай демонструє свою силу, відправляючи велику кількість військово-морських та берегових охоронних суден через смугу східноазіатських вод.

Вказується, що авіаносець "Шаньдун" та чотири інші кораблі, включаючи есмінець з керованими ракетами, у понеділок увійшли до виключної економічної зони (ВЕЗ) Японії. Авіаносець "Ляонін", та його флот також увійшли в іншу японську виключну економічну зону далі на схід протягом вихідних.

Японські та американські військові чиновники стверджують, що Китай хоче витіснити американських військових з так званого "першого острівного ланцюга", що простягається від Японії до Філіппін, двох близьких союзників Вашингтона.

- пишуть у ЗМІ. 

Нагадаємо

УНН раніше повідомляв, що у Китаї помітили новий корабель з незвичною конструкцією, що нагадує авіаносець.

Китайські військові кораблі вперше увійшли в Північний Льодовитий океан для спільного патрулювання з російськими.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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