Китайські кораблі вперше патрулюють Арктику спільно з російськими військами
Київ • УНН
Китайські військові кораблі вперше увійшли в Північний Льодовитий океан для спільного патрулювання з російськими. Це символізує тісніші зв'язки між Пекіном і Москвою та їхній зростаючий інтерес до Арктики.
Днями китайській військові кораблі вперше увійшли в Північний Льодовитий океан, патрулюючи води спільно з російськими кораблями. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Зокрема, військовий канал державного мовника CCTV визнав, що китайські військові тепер патрулюють Північний Льодовитий океан спільно з рф.
Окрім того, берегова охорона Китаю заявила, що операція розширила діапазон навігації, перевірила "здатність кораблів виконувати місії в незнайомих водах і забезпечила рішучу підтримку для активної участі в міжнародному та регіональному управлінні океаном".
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У Bloomberg відзначили, що через глобальне потепління тане арктичний лід, що відкриває нові судноплавні шляхи, які можуть скоротити час подорожі між Європою та Азією.
Тож Китай, який не має виходу до узбережжя Арктики, відносить регіон до категорії "нових рубежів", де він бачить можливості для майбутнього вплив.
У виданні наголошують, що спільне патрулювання символізує тісніші зв’язки між Пекіном і Москвою та їхній зростаючий інтерес до Арктики.
Доповнення
Спільне патрулювання росії та Китаю у Беринговому морі відзначили й в США. Про це зокрема повідомила Берегова охорона США.
Зазначається, що військові кораблі рф та КНР помітили в суботу, 28 вересня.
Ця нещодавня діяльність демонструє підвищений інтерес до Арктики з боку наших стратегічних конкурентів
Нагадаємо
Президент Китаю Сі Цзіньпін висловив готовність розширювати практичну співпрацю з рф під час розмови з путіним. Заява прозвучала в контексті 75-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами.