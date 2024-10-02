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Сі Цзіньпін заявив про готовність розширювати співпрацю з рф

Сі Цзіньпін заявив про готовність розширювати співпрацю з рф

Київ • УНН

 • 106895 перегляди

Президент Китаю Сі Цзіньпін висловив готовність розширювати практичну співпрацю з рф під час розмови з путіним. Заява прозвучала в контексті 75-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами.

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив про готовність Пекіна розширювати практичну співпрацю з рф. Про це повідомляє Xinhua, передає УНН.

Деталі

У середу під час розмови з президентом терористичної держави путіним, коли країни відзначали 75-річчя встановлення дипломатичних відносин, Сі підкреслив важливість поглиблення співпраці між державами.

За інформацією, Китайська Народна Республіка була офіційно проголошена 1 жовтня 1949 року, а радянський союз визнав її вже наступного дня, що стало початком тісних відносин між двома країнами.

росія і Китай торгують міддю під виглядом брухту, щоб уникнути податків і санкцій - Reuters15.04.24, 10:48 • 15237 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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