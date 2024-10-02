Президент Китая Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина расширять практическое сотрудничество с рф. Об этом сообщает Xinhua, передает УНН.

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В среду во время разговора с президентом террористического государства путиным, когда страны отмечали 75-летие установления дипломатических отношений, Си подчеркнул важность углубления сотрудничества между государствами.

По информации, Китайская Народная Республика была официально провозглашена 1 октября 1949 года, а советский союз признал ее уже на следующий день, что стало началом тесных отношений между двумя странами.

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