Си Цзиньпин заявил о готовности расширять сотрудничество с рф
Киев • УНН
Президент Китая Си Цзиньпин выразил готовность расширять практическое сотрудничество с рф во время разговора с путиным. Заявление прозвучало в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между странами.
Президент Китая Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина расширять практическое сотрудничество с рф. Об этом сообщает Xinhua, передает УНН.
Детали
В среду во время разговора с президентом террористического государства путиным, когда страны отмечали 75-летие установления дипломатических отношений, Си подчеркнул важность углубления сотрудничества между государствами.
По информации, Китайская Народная Республика была официально провозглашена 1 октября 1949 года, а советский союз признал ее уже на следующий день, что стало началом тесных отношений между двумя странами.
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