российская медная компания (РМК) и китайские фирмы уклоняются от налогов и обходят последствия западных санкций, торгуя новой медной катанкой, замаскированной под лом. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как отмечают источники издания, медную катанку измельчал посредник в отдаленном синьцзян-уйгурском районе, чтобы ее трудно было отличить от лома, что позволяло экспортерам и импортерам получать выгоду от разницы в тарифах, применяемых к лому и новому металлу.

В декабре российская экспортная пошлина на медную катанку составила 7%, что ниже 10% пошлины на лом. Импорт медной катанки в Китай облагается налогом в размере 4%, а на импорт российского лома пошлина не распространяется.

Продажи нового металла, замаскированного под лом, начавшиеся в декабре, отражаются в расхождении между китайскими и российскими данными.

Данные китайской таможни свидетельствуют о том, что с декабря Китай закупил значительно больше медного лома у рф, в то время как российские данные, полученные изданием от поставщика коммерческих данных, свидетельствуют о том, что объем лома, экспортируемого в страну, которая является крупнейшим торговым партнером, был незначительным.

Китай стал одним из основных направлений для российских компаний, стремящихся экспортировать свои товары, после того, как Соединенные Штаты ввели санкции против России за ее вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Напомним

США стремятся помешать россии развивать новые проекты по сжиженному природному газу, такие как "Арктический СПГ-2", чтобы перекрыть ее экспорт газа в Европу.