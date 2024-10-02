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Китайские корабли впервые патрулируют Арктику совместно с российскими войсками

Китайские корабли впервые патрулируют Арктику совместно с российскими войсками

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 10:32  •  3370 просмотра

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Китайские военные корабли впервые вошли в Северный Ледовитый океан для совместного патрулирования с российскими. Это символизирует более тесные связи между Пекином и Москвой и их растущий интерес к Арктике.

На днях китайской военные корабли впервые вошли в Северный Ледовитый океан, патрулируя воды совместно с российскими кораблями. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

В частности, военный канал государственного вещателя CCTV признал, что китайские военные теперь патрулируют Северный Ледовитый океан совместно с РФ.

Кроме того, береговая охрана Китая заявила, что операция расширила диапазон навигации, проверила «способность кораблей выполнять миссии в незнакомых водах и обеспечила решительную поддержку для активного участия в международном и региональном управлении океаном».

Запад получил доказательства тайных поставок оружия из Китая в россию - СМИ28 сентября 2024, 13:41 • 39859 просмотров

В Bloomberg отметили, что из-за глобального потепления тает арктический лед, что открывает новые судоходные пути, которые могут сократить время путешествия между Европой и Азией.

Поэтому Китай, который не имеет выхода к побережью Арктики, относит регион к категории «новых рубежей», где он видит возможности для будущего влияния.

В издании отмечают, что совместное патрулирование символизирует более тесные связи между Пекином и Москвой и их растущий интерес к Арктике.

Дополнение

Совместное патрулирование России и Китая в Беринговом море отметили и в США. Об этом в частности сообщила Береговая охрана США. 

Отмечается, что военные корабли рф и КНР заметили в субботу, 28 сентября.

Эта недавняя деятельность демонстрирует повышенный интерес к Арктике со стороны наших стратегических конкурентов

- заявила командующая 17-го округа береговой охраны Меган Дин.

Напомним,

Президент Китая Си Цзиньпин выразил готовность расширять практическое сотрудничество с рф во время разговора с путиным. Заявление прозвучало в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между странами.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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