Запад получил доказательства тайных поставок оружия из Китая в россию - СМИ

На Западе считают, что Китай тайно поставлял оружие в россию из Китая. Об этом со ссылкой на источники пишут The Times и Reuters, передает УНН.

Детали

По их данным, Запад имеет доказательства участия китайской компании в поставках в рф "ряда специальных военных беспилотников", которые применялись во время войны в Украине. По словам собеседника издания, соглашение о поставках россии дронов было выполнено в 2023 году.

"Хотя китайское правительство, возможно, не признает этого, оно будет пытаться держать свою все большую поддержку (россии - Ред.) в тайне", - добавил чиновник.

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Также чиновник подтвердил сообщение Reuters о том, что рф разработала в КНР программу вооружений для разработки и производства ударных беспилотников дальнего радиуса действия. Их также используют в войне против Украины. По информации двух источников Reuters в европейской разведке, россия изготовила более 2500 дронов "Гарпия-А1" с июля 2023-го по июль 2024-го.

Напомним

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что россия не смогла бы более 2,5 лет вести войну без помощи Китая. Она призвала к политическим последствиям для Пекина за поддержку российской агрессии.

Известно также, что россия начала экспериментальные расчеты криптовалютой с Китаем для импорта товаров двойного назначения. Приоритет предоставлен компаниям, которые закупают товары, которые могут применяться в военных целях.

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