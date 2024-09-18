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Совместные военные учения россии и Китая показывают, что эти страны все чаще действуют вместе для демонстрации силы - CNN

Совместные военные учения россии и Китая показывают, что эти страны все чаще действуют вместе для демонстрации силы - CNN

Киев  •  УНН

18 сентября 2024, 14:28  •  1990 просмотра

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российско-китайские военные учения "океан-2024" являются частью длительного усиления военной координации между странами. Эксперты отмечают рост сложности и географии совместных учений на фоне глобальной напряженности.

российско-китайские военные учения "океан-2024" вписываются в схему более чем десятилетнего усиления военной координации между россией и Китаем, говорят эксперты, которых цитирует CNN, передает УНН.

Детали

Ссылаясь на экспертов издание пишет, что во времена усиления глобальной напряженности - в том числе из-за войны россии в Украине, агрессии Китая в Южно-Китайском море и его претензий на самоуправляемый остров Тайвань, совместные военные учения подчеркивают, что москва и Пекин все чаще рассматривают друг друга как ключ к демонстрации силы.

Совместные учения также поднимают вопрос о том, смогут ли две ядерные державы, которые не являются договорными союзниками, действовать вместе в любом потенциальном будущем конфликте.

По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), в период с 2014 по 2023 год обе армии провели по меньшей мере четыре и до 10 совместных военных учений, военных игр или патрулирований каждый год, включая многосторонние учения с другими странами. По их данным, по состоянию на июль этого года состоялось уже 7 таких мероприятий.

Наблюдатели также отмечают, что эти учения и патрулирования становятся все более сложными - например, с привлечением военно-морских и военно-воздушных сил или более современного оборудования, а также происходят в более отдаленных частях мира.

Впервые в июле этого года китайский и российский самолеты, перехваченные вблизи Аляски, вылетели с одной и той же российской авиабазы, по данным исследователей CSIS, которые также отметили, что это было первое совместное воздушное патрулирование партнеров в северной части Тихого океана.

Добавим

Учения продолжались 7 дней и стали последними в череде военных учений и совместных патрулирований между россией и Китаем. Они происходят на фоне обещаний Путина и китайского лидера Си Цзиньпина усилить военное сотрудничество.

росія почала платити Китаю криптовалютами за військові товари - ЗМІ17 сентября 2024, 19:27 • 18973 просмотра

Китай отправил несколько военных кораблей и 15 самолетов для участия в учениях "океан-2024", согласно сообщению российских военных. Кроме того, в этом месяце китайские и российские силы заявили об углублении стратегической координации во время совместных военно-морских учений в водах вблизи Японии и провели пятое совместное морское патрулирование в северной части Тихого океана.

Издание отмечает, что США уже обвиняли Китай в укреплении российского оборонного сектора за счет экспорта товаров двойного назначения, таких как станки и микроэлектроника, хотя Пекин отрицал обвинения, заявляя о своем нейтралитете в конфликте.

Reuters: США підозрюють, що Китай може постачати російський уран в обхід санкцій 17 сентября 2024, 16:50 • 17970 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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