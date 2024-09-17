Учитывая резкий рост импорта обогащенного урана из Китая, начиная с конца 2023 года в США подозревают, что таким образом КНР помогает Москве обходить санкции против обогащенного урана. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Издание объясняет, что в конце 2023 года американские законодатели приняли запрет на российский обогащенный уран. В том же месяце Китай отправил в США 242 990 килограммов обогащенного урана, что является значительным ростом, ведь с 2020 по 2022 год Китай не экспортировал обогащенный уран в США.

В мае этого года, когда Байден подписал запрет, Китай снова отправил значительную партию урана - на этот раз 123 894 килограмма

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Отмечается, что Министерство энергетики США вместе с другими соответствующими агентствами внимательно следят за импортом из Китая, чтобы обеспечить надлежащее выполнение недавно принятого закона о запрете импорта российского урана.

Между тем американские чиновники наблюдают за импортом из Китая и других стран, чтобы «гарантировать, что они не импортируют российский уран под видом экспорта материала, который иначе использовали бы в собственных реакторах».

Дополнение

По данным Всемирного банка, импорт Китаем российского обогащенного урана резко вырос в 2022 и 2023 годах. Хотя Китай строит больше реакторов, которые потребуют стабильных поставок урана, поставки из РФ также могут помочь ему экспортировать топливо, считают аналитики.

Поскольку Китай, возможно, стремится занять большую роль на мировых рынках обогащенного урана, увеличение импорта российского обогащенного урана может способствовать достижению амбиций Пекина - говорится в мартовском отчете лондонского Королевского института объединенных служб.

Между тем профессиональная ассоциация «Производители урана Америки» (UPA) предложила довести импортную пошлину на китайский уран до 50%.

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По словам ее советника Джона Индалла, представители организации встречались в июле с Министерством торговли по поводу опасений, что импорт из Китая является обходом запрета на российский уран.

Нам не хотелось бы, чтобы, перекрыв российский кран, мы вдруг увидели, что весь этот материал поступает к нам из Китая. - сказал Индал

Напомним,

В мае Сенат США единогласно принял закон о запрете импорта обогащенного урана из России. Документ запрещает импорт в США российского урана до января 2028 года.