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Reuters: США підозрюють, що Китай може постачати російський уран в обхід санкцій

Reuters: США підозрюють, що Китай може постачати російський уран в обхід санкцій

Київ • УНН

 • 19554 перегляди

США спостерігають за різким зростанням імпорту збагаченого урану з Китаю з кінця 2023 року. Підозрюють, що КНР допомагає Росії обходити санкції, постачаючи російський уран під виглядом китайського.

З огляду на різке зростання імпорту збагаченого урану з Китаю, починаючи з кінця 2023 року у США підозрюють, що таким чином КНР допомагає москві обходити санкції проти збагаченого урану. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Видання пояснює, що наприкінці 2023 року американські законодавці ухвалили заборону на російський збагачений уран. Того ж місяця Китай відправив до США 242 990 кілограмів збагаченого урану, що є значним зростанням, адже з 2020 до 2022 року Китай не експортував збагачений уран до США.

У травні цього року, коли Байден підписав заборону, Китай знову відправив значну партію урану — цього разу 123 894 кілограми

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Зазначається, що Міністерство енергетики США разом з іншими відповідними агентствами уважно стежать за імпортом з Китаю, щоб забезпечити належне виконання нещодавно прийнятого закону про заборону імпорту російського урану.

Тим часом що американські посадовці спостерігають за імпортом з Китаю та інших країн, щоб "гарантувати, що вони не імпортують російський уран під виглядом експорту матеріалу, який інакше використовували б у власних реакторах".

Доповнення

За даними Світового банку, імпорт Китаєм російського збагаченого урану різко зріс у 2022 і 2023 роках. Хоча Китай будує більше реакторів, які потребуватимуть стабільного постачання урану, поставки з рф також можуть допомогти йому експортувати паливо, вважають аналітики.

Оскільки Китай, можливо, прагне зайняти більшу роль на світових ринках збагаченого урану, збільшення імпорту російського збагаченого урану може сприяти досягненню амбіцій Пекіна

— йдеться в березневому звіті лондонського Королівського інституту об’єднаних служб. 

Тим часом професійна асоціація "Виробники урану Америки" (UPA) запропонувала довести імпортне мито на китайський уран до 50%.

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За словами її радника Джона Індалла, представники організації зустрічалися в липні з Міністерством торгівлі з приводу побоювань, що імпорт із Китаю є обходом заборони на російський уран.

Нам не хотілося б, щоб, перекривши російський кран, ми раптом побачили, що весь цей матеріал надходить до нас із Китаю.

- сказав Індал

Нагадаємо

У травні Сенат США одноголосно ухвалив закон про заборону імпорту збагаченого урану з росії. Документ забороняє імпорт до США російського урану до січня 2028 року.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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