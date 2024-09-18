Спільні військові навчання росії та Китаю показують, що ці країни все частіше діють разом для демонстрації сили - CNN

російсько-китайські військові навчання "океан-2024" вписуються в схему більш ніж десятирічного посилення військової координації між росією та Китаєм, кажуть експерти, яких цитує CNN, передає УНН.

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Посилаючись на експертів видання пише, що в часи посилення глобальної напруженості - в тому числі через війну росії в Україні, агресію Китаю в Південно-Китайському морі і його претензії на самокерований острів Тайвань, спільні військові навчання підкреслюють, що москва і Пекін все частіше розглядають один одного як ключ до демонстрації сили.

Спільні навчання також піднімають питання про те, чи зможуть дві ядерні держави, які не є договірними союзниками, діяти разом у будь-якому потенційному майбутньому конфлікті.

За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), в період з 2014 по 2023 рік обидві армії провели щонайменше чотири і до 10 спільних військових навчань, військових ігор або патрулювань щороку, включно з багатосторонніми навчаннями з іншими країнами. За їх даними, станом на липень цього року відбулося вже 7 таких заходів.

Спостерігачі також відзначають, що ці навчання і патрулювання стають дедалі складнішими - наприклад, із залученням військово-морських і військово-повітряних сил або більш сучасного обладнання, а також відбуваються в більш віддалених частинах світу.

Вперше в липні цього року китайський і російський літаки, перехоплені поблизу Аляски, вилетіли з однієї і тієї ж російської авіабази, за даними дослідників CSIS, які також зазначили, що це було перше спільне повітряне патрулювання партнерів у північній частині Тихого океану.

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Навчання тривали 7 днів і стали останніми у низці військових навчань і спільних патрулювань між росією і Китаєм. Вони відбуваються на фоні обіцянок путіна і китайського лідера Сі Цзіньпіна посилити військову співпрацю.

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Китай відправив кілька військових кораблів і 15 літаків для участі в навчаннях "океан-2024", згідно з повідомленням російських військових. Крім того, цього місяця китайські і російські сили заявили про поглиблення стратегічної координації під час спільних військово-морських навчань у водах поблизу Японії і провели п'яте спільне морське патрулювання в північній частині Тихого океану.

Видання зазначає, що США вже звинувачували Китай у зміцненні російського оборонного сектору за рахунок експорту товарів подвійного призначення, таких як верстати і мікроелектроніка, хоча Пекін заперечував звинувачення, заявляючи про свій нейтралітет у конфлікті.

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