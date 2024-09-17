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росія почала платити Китаю криптовалютами за військові товари - ЗМІ

росія почала платити Китаю криптовалютами за військові товари - ЗМІ

Київ • УНН

 • 20312 перегляди

Росія почала експериментальні розрахунки криптовалютою з Китаєм для імпорту товарів подвійного призначення. Пріоритет надано компаніям, які закуповують товари, що можуть застосовуватися у військових цілях.

росія почала платити Китаю переводити торгівлю з Китаєм на криптовалюту. Наразі таку можливість тестують компанії, які закуповують товари подвійного призначення. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

За словами джерел, знайомих з питанням, до першої групи імпортерів, яким в експериментальному правовому режимі (ЕПР) дозволили розраховуватися в цифрових валютах за китайські товари, увійшли виробники електроніки, окремі члени Торгово-промислової палати рф та кілька банків.

росія вже потрапила під повну економічну та політичну залежність від Китаю - політолог07.05.24, 14:22 • 150171 перегляд

Пріоритет був наданий компаніям, які закуповують товари, що можуть застосовуватися не лише у мирних, а й у військових цілях. Саме у таких імпортерів виникли найбільші труднощі з платежами до банків Китаю та інших країн.

Також зазначається, що в російському уряді відбирали компанії із найбільшим оборотом. Однак трохи згодом москва сподівається залучити ще більше учасників у рамках ЕПР. 

Доповнення

У виданні відзначили, що поправки про розрахунки в криптовалюті щодо зовнішньоторговельних контрактів у рамках ЕПР глава рф підписав на початку серпня, 1 вересня вони набули чинності.

Також зміни дають можливість проводити біржові торги криптовалютою під наглядом Центробанку Росії. За формування кола осіб, включених у роботу ЕПР, відповідають Центробанк та Мінфін.

Російські ЗМі пояснюють, що наразі ЦБ організував "фейсконтроль в елітарний клуб ЕПР", тож представники середнього бізнесу потрапити до нього не можуть. 

США і Австралія закликають Китай вплинути на рф для завершення війни в Україні 07.08.24, 11:49 • 106917 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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