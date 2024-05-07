росія вже потрапила під повну економічну та політичну залежність від Китаю - політолог

росія вже попала під повну економічну та політичну залежність від Китаю, адже стратегічні інтереси двох країн цілком співпадають одна з одною. Також росія перебуває під повною залежністю від Китаю через санкції, що дозволяє їй купувати товари, в тому числі для використання у озброєнні саме у Піднебесної. Таку думку журналісту УНН висловив політолог-міжнародник Григорій Перепелиця.

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Дійсно росія вже попала під повну залежність, економічну залежність від Китаю, ну і відповідно політичну залежність. росія через санкція почала закуповувати комплектуючі до свого озброєння саме у Китаю і таким чином зараз вони знайшли імпортозаміщення в китайських технологіях і в китайському виробництві, включаючи товари подвійного призначення, які використовуються для виробництва озброєння. В цьому сенсі вони дійсно попали в повну залежність від Китаю і потім заборона США розрахунку доларами також значно обмежила позиції росії. росія навіть була згодна використовувати юані - сказав Перепелиця.

Перепелиця зазначив, що зараз дві країни сформували стратегію "два проти одного" - росія і Китай проти США. Коли вони подолають США, то тоді почнеться конфронтація за глобальне домінування між росією і Китаєм. За його словами, власне цього союзу росія дуже давно добивалася, але Китай обмежувався тільки таким відносинами стратегічного партнерства.

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Політолог наголосив, що Китай задоволений тим, що росія розв’язала з Заходом війну, через що Китай може отримувати дешеві російські енергоресурси.

"Потрібно розуміти, що Китай не заключає ні з ким воєнних союзів. Він працює тільки з точки зору дипломатії, тільки у формі стратегічного партнерства, що дуже близьке до союзницьких відносин. Коли Сі Цзіньпін власне узурпував владу, то він змінив пріоритети стратегічних інтересів Китаю, коли головним пріоритетом стало досягнення глобального геополітичного домінування, замість глобально економічного домінування. Тут значною мірою сприяло цьому російсько-українська війна, коли вона зруйнувала оцю глобальну програму "Один поїзд - один шлях". Тому Китай педалює на те, щоб разом з росією відсунути США з позиції глобального домінування і побудувати власне новий глобальний світ, де не Американо-центричний світ, а Китає-центричний світ", - зазначає політолог.

За його словами, росія також прагне стати глобальною державою і також прагне зруйнувати цей однополярний світ, побудованій на доктрині глобального лідерства США.

"Тому саме США, як сказав Байден у своїй інавгураційній промові і його стратегії, що головна загроза США - це загроза у глобальному домінуванні з боку Китаю. Тут росія також ставить цю глобальну мету зруйнувати однополярний світ і відсунути США з позиції глобального лідерства і встановити власне глобальне домінування у світі. У цьому сенсі цей стратегічний-союзницький тандем він працює. Тому росія сьогодні є союзником Китаю, а Китай є союзником росії", - наголошує політолог-міжнародник.

Він додає, що американці не сильно тиснуть на Китай, щоб умовити його і використати проти росії.

"Китай проводить таку подвійну політику. З одного боку він зацікавлений в тому, щоб повалити глобальний вплив США, а з іншого він залежить технологічно від США. І тому Сі Цзіньпін враховує, що саме на американських інвестиціях і технологіях, Китай досягнув рівня глобального статусу, перш за все економічного статусу. Став глобальним підприємством всієї світової економіки", - додав Перепелиця.

Він також розповів, що китайсько-російська дружба має велику спадщину за часів СРСР і почалася з 1971 року, коли державний секретар США Генрі Кіссінджер запропонував так звану стратегію трикутника.

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"Після початку 60-х років, коли Хрущов відмовився передати Мао Цзедуну ядерну зброю, хоча до цього все було готово, почалися розходження між Китаєм та СРСР. Орієнтація Китаю була на третій світ, де він вирішив розповсюдити туди власне свій вплив і домінування. І в цій ситуації Кіссінджер запропонував таку стратегію трикутника, де США має вплив з Китаєм, щоб стримувати росію. І з тих часів ця стратегія існує до цього часу. Часом така конфігурація міняється. Вона змінюється, то епохами співробітництва у цьому трикутнику, то епохами конфронтації по принципу два проти одного. І от сьогодні склалась така ситуація, що тепер не Америка і Китай проти СРСР, а росія і Китай проти Америки", - каже Перепелиця.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Китай має важелі впливу на росію. Втім деякі країни побоюються, що надмірний тиск на рф може призвести до того, що вона потрапить до рук Китаю, хоча це, за словами міністра, вже і так сталося.