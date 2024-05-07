россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая, ведь стратегические интересы двух стран полностью совпадают друг с другом. Также россия находится под полной зависимостью от Китая из-за санкций, что позволяет ей покупать товары, в том числе для использования в вооружении именно в Поднебесной. Такое мнение журналисту УНН высказал политолог-международник Григорий Перепелица.

Детали

Действительно россия уже попала под полную зависимость, экономическую зависимость от Китая, ну и соответственно политическую зависимость. россия из-за санкций начала закупать комплектующие к своему вооружению именно у Китая и таким образом сейчас они нашли импортозамещение в китайских технологиях и в китайском производстве, включая товары двойного назначения, которые используются для производства вооружения. В этом смысле они действительно попали в полную зависимость от Китая и потом запрет США расчета долларами также значительно ограничил позиции россии. россия даже была согласна использовать юани - сказал Перепелица.

Перепелица отметил, что сейчас две страны сформировали стратегию "два против одного" - Россия и Китай против США. Когда они преодолеют США, то тогда начнется конфронтация за глобальное доминирование между россией и Китаем. По его словам, собственно этого союза россия очень давно добивалась, но Китай ограничивался только таким отношениями стратегического партнерства.

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Политолог подчеркнул, что Китай доволен тем, что россия развязала с Западом войну, из-за чего Китай может получать дешевые российские энергоресурсы.

"Нужно понимать, что Китай не заключает ни с кем военных союзов. Он работает только с точки зрения дипломатии, только в форме стратегического партнерства, что очень близко к союзническим отношениям. Когда Си Цзиньпин собственно узурпировал власть, то он изменил приоритеты стратегических интересов Китая, когда главным приоритетом стало достижение глобального геополитического доминирования, вместо глобального экономического доминирования. Здесь в значительной степени способствовала этому российско-украинская война, когда она разрушила эту глобальную программу "Один поезд - один путь". Поэтому Китай педалирует на то, чтобы вместе с россией отодвинуть США с позиции глобального доминирования и построить собственно новый глобальный мир, где не Американо-центрический мир, а Китае-центрический мир", - отмечает политолог.

По его словам, россия также стремится стать глобальной державой и также стремится разрушить этот однополярный мир, построенной на доктрине глобального лидерства США.

"Поэтому именно США, как сказал Байден в своей инаугурационной речи и его стратегии, что главная угроза США - это угроза в глобальном доминировании со стороны Китая. Здесь Россия также ставит эту глобальную цель разрушить однополярный мир и отодвинуть США с позиции глобального лидерства и установить собственное глобальное доминирование в мире. В этом смысле этот стратегический-союзнический тандем он работает. Поэтому россия сегодня является союзником Китая, а Китай является союзником россии", - отмечает политолог-международник.

Он добавляет, что американцы не сильно давят на Китай, чтобы уговорить его и использовать против россии.

"Китай проводит такую двойную политику. С одной стороны он заинтересован в том, чтобы свергнуть глобальное влияние США, а с другой он зависит технологически от США. И поэтому Си Цзиньпин учитывает, что именно на американских инвестициях и технологиях, Китай достиг уровня глобального статуса, прежде всего экономического статуса. Стал глобальным предприятием всей мировой экономики", - добавил Перепелица.

Он также рассказал, что китайско-российская дружба имеет большое наследие во времена СССР и началась с 1971 года, когда государственный секретарь США Генри Киссинджер предложил так называемую стратегию треугольника.

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"После начала 60-х годов, когда Хрущёв отказался передать Мао Цзэдуну ядерное оружие, хотя к этому всё было готово, начались разногласия между Китаем и СССР. Ориентация Китая была на третий мир, где он решил распространить туда собственно свое влияние и доминирование. И в этой ситуации Киссинджер предложил такую стратегию треугольника, где США имеет влияние с Китаем, чтобы сдерживать россию. И с тех времен эта стратегия существует до сих пор. Временами такая конфигурация меняется. Она меняется, то эпохами сотрудничества в этом треугольнике, то эпохами конфронтации по принципу два против одного. И вот сегодня сложилась такая ситуация, что теперь не Америка и Китай против СССР, а россия и Китай против Америки", - говорит Перепелица.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Китай имеет рычаги влияния на россию. Впрочем некоторые страны опасаются, что чрезмерное давление на рф может привести к тому, что она попадет в руки Китая, хотя это, по словам министра, уже и так произошло.