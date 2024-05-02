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Кулеба: "росія вже перебуває в руках Китаю"

Кулеба: "росія вже перебуває в руках Китаю"

Київ • УНН

 • 21747 перегляди

За словами міністра закордонних справ України Кулеби, у Китаю є важелі впливу на росію. Китай може зробити більше, щоб переконати рф змінити свою поведінку.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Китай має важелі впливу на росію. Втім деякі країни побоюються, що надмірний тиск на рф може призвести до того, що вона потрапить до рук Китаю, хоча це, за словами міністра, вже і так сталося.  Про це кулеба розповів в інтерв'ю Foreign Policy, передає УНН

Деталі

"Ви абсолютно праві, вважаючи, що у Китаю є важелі впливу на росію. Китай може зробити більше, щоб переконати росію змінити свою поведінку. І ми, разом з іншими європейськими лідерами, говоримо з ними про це. Саме тому ми запросили Китай взяти участь у саміті "Формули миру"", - заявив Кулеба. 

Також він розповів, що деякі країни вважають, що росію не слід "відсувати" надто далеко, щоб уникнути ситуації, коли вона повністю перейде в руки Китаю. А це накладає обмеження на рішення, ухвалені щодо підтримки України. Але, як вказав Кулеба, "правда в тому, що росія вже перебуває в руках Китаю".

Доповнення

президент росії володимир путін у травні вирушить до Китаю на переговори з лідером Сі Цзіньпіном. Візит путіна може стати першою закордонною поїздкою очільника кремля за час його нового президентського терміну,

Свожю чергою глава Китаю Сі Цзіньпін у травні планує відвідати Францію, Сербію та Угорщину. Головними темами обговорення під час його державного візиту до Франції 6-7 травня стануть війни в Україні та на Близькому Сході. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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