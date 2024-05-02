Кулеба: "россия уже находится в руках Китая"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Китай имеет рычаги влияния на россию. Впрочем некоторые страны опасаются, что чрезмерное давление на рф может привести к тому, что она попадет в руки Китая, хотя это, по словам министра, уже и так произошло. Об этом Кулеба рассказал в интервью Foreign Policy, передает УНН.

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"Вы абсолютно правы, считая, что у Китая есть рычаги влияния на россию. Китай может сделать больше, чтобы убедить россию изменить свое поведение. И мы, вместе с другими европейскими лидерами, говорим с ними об этом. Именно поэтому мы пригласили Китай принять участие в саммите "Формулы мира"", - заявил Кулеба.

Также он рассказал, что некоторые страны считают, что россию не следует "отодвигать" слишком далеко, чтобы избежать ситуации, когда она полностью перейдет в руки Китая. А это накладывает ограничения на решения, принятые по поддержке Украины. Но, как указал Кулеба, "правда в том, что россия уже находится в руках Китая".

Дополнение

Глава Китая Си Цзиньпин в мае планирует посетить Францию, Сербию и Венгрию. Главными темами обсуждения во время его государственного визита во Францию 6-7 мая станут войны в Украине и на Ближнем Востоке.