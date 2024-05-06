Макрон поздравил Китай в обязательстве не продавать оружие и не оказывать помощь рф

Президент Франции поздравил Китай в его обязательстве не продавать оружие и не оказывать помощь рф. Также отметил важность контроля экспорта товаров в террористическую страну, которые могут использоваться в военных целях. Об этом сообщает Le Figaro, передает УНН.

Детали

Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон встретился с президентом Китая Си Цзиньпином в Париже, где обсудили ряд глобальных вопросов, в частности отношения с рф.

Макрон приветствовал обязательства Китая "воздерживаться от продажи оружия" и предоставления "любой помощи москве", а также "строго контролировать экспорт товаров двойного назначения".

Мы уважаем старые связи, которые объединяют Китай и россию. Учитывая сложную историю, мы приветствуем обязательства китайских властей воздерживаться от продажи любого оружия, любой помощи москве и строго контролировать экспорт товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях - заявил Эммануэль Макрон.

Президент Макрон подчеркнул важность тесного диалога между Францией и Китаем в связи с агрессивной войной, которую рф ведет против Украины.

Кроме того, Макрон также приветствовал инициативу Си Цзиньпина относительно олимпийского перемирия во время Парижских игр этим летом.

Си Цзиньпин провел переговоры с Макроном и фон дер Ляйен: глава Еврокомиссии говорила о войне рф против Украины