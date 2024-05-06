Макрон поздравил Китай в обязательстве не продавать оружие и не оказывать помощь рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
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Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

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Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
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Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
  •  112047 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

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Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  210663 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  206562 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  173707 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

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Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113788 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

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Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  129053 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

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Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал обязательство Китая не продавать оружие и не оказывать помощь рф, а также строго контролировать экспорт товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях против Украины.

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Макрон поздравил Китай в обязательстве не продавать оружие и не оказывать помощь рф

Ермак продолжает обсуждать соглашение по безопасности с США: четвертый раунд переговоров

Ермак провел очередной раунд переговоров с Соединенными Штатами для заключения двустороннего соглашения о безопасности.

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Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о значительной активности вражеской тактической авиации на востоке и северо-востоке.

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Столичный учитель назвал мальчика-переселенца сепаратистом: Лубинец обратился к правоохранителям

Учитель киевской школы словесно оскорблял и угрожал ребенку-переселенцу, называя его "сепаратистом". Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека взял дело под личный контроль и требовал беспристрастного расследования дискриминационных действий педагога.

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В российском смоленске вспыхнул масштабный пожар на кирпичном заводе: очевидцы слышали два взрыва

Мощный пожар вспыхнул на кирпичном заводе в смоленске, россия, после двух глухих взрывов, вызвав обрушение крыши и охватив площадь в 1500 квадратных метров.

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В российском смоленске вспыхнул масштабный пожар на кирпичном заводе: очевидцы слышали два взрыва

Силы обороны контролируют обстановку: Волошин о Часов Яре

Силы обороны контролируют ситуацию вокруг города Часов Яр, активные боевые действия продолжаются днем и ночью, но российская армия не вошла в город, несмотря на пропагандистские заявления.

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Силы обороны контролируют обстановку: Волошин о Часов Яре

Оккупанты повторно ударили по объектам энергетики на Сумщине: потребителей призывают экономить

россия снова атаковала энергетические объекты в Сумской области, оставив без электроснабжения 419 700 абонентов в 1 325 населенных пунктах, но энергетики работали 24/7, чтобы восстановить электроснабжение.

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Оккупанты повторно ударили по объектам энергетики на Сумщине: потребителей призывают экономить

В Тисе за сутки обнаружили шестерых погибших, которые пытались незаконно пересечь границу - журналист

В реке Тиса было найдено шесть тел мужчин, которые пытались незаконно пересечь украинскую границу, некоторые из них провели в воде длительное время. Официально ГПСУ сообщили только об одном найденном утопленнике.

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В Тисе за сутки обнаружили шестерых погибших, которые пытались незаконно пересечь границу - журналист

ХАМАС согласился на предложение Египта о прекращении огня. В Израиле заявили, что не поддерживают это соглашение

ХАМАС принимает предложение Египта и Катара о прекращении огня, чтобы прекратить войну с Израилем, но Иерусалиме заявили, что не поддерживают соглашение предложенное Каиром.

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ХАМАС согласился на предложение Египта о прекращении огня. В Израиле заявили, что не поддерживают это соглашение