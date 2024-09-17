россия начала платить Китаю переводить торговлю с Китаем на криптовалюту. Сейчас такую возможность тестируют компании, которые закупают товары двойного назначения. об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

По словам источников, знакомых с вопросом, в первую группу импортеров, которым в экспериментальном правовом режиме (ЭПР) разрешили рассчитываться в цифровых валютах за китайские товары, вошли производители электроники, отдельные члены Торгово-промышленной палаты РФ и несколько банков.

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Приоритет был отдан компаниям, закупающим товары, которые могут применяться не только в мирных, но и в военных целях. Именно у таких импортеров возникли наибольшие трудности с платежами в банки Китая и других стран.

Также отмечается, что в российском правительстве отбирали компании с наибольшим оборотом. Однако чуть позже москва надеется привлечь еще больше участников в рамках ЕПР.

Дополнение

В издании отметили, что поправки о расчетах в криптовалюте по внешнеторговым контрактам в рамках ЭПР глава рф подписал в начале августа, 1 сентября они вступили в силу.

Также изменения дают возможность проводить биржевые торги криптовалютой под надзором Центробанка России. За формирование круга лиц, включенных в работу ЭПР, отвечают Центробанк и Минфин.

Российские СМИ объясняют, что сейчас ЦБ организовал «фейсконтроль в элитарный клуб ЭПР», поэтому представители среднего бизнеса попасть в него не могут.

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