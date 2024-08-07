США и Австралия призывают Китай повлиять на рф для завершения войны в Украине

Министры иностранных дел и обороны США и Австралии призвали страны, которые имеют влияние на россию, в частности Китай, приложить усилия для прекращения войны в Украине и прекратить поддержку российской оборонно-промышленной базы. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам двусторонних переговоров, которое обнародовал Пентагон, сообщает УНН.

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Как сообщается, стороны осудили войну россии против Украины и вновь призвали рф "немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои войска с международно признанных границ Украины". Также призвали кремль заплатить за ущерб, нанесенный Украине, отметив, что россия обязана сделать это в соответствии с международным правом.

Дипломаты выразили поддержку Саммиту по вопросам мира в Украине и подтвердили необходимость достижения справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в соответствии с Уставом ООН.

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"Призвали всех, кто имеет влияние на россию, особенно Китай, приложить усилия для прекращения войны и прекратить поддержку российской оборонно-промышленной базы. Они подтвердили свою позицию, согласно которой те, кто поддерживает незаконную войну россии, столкнутся с последствиями, и вновь заявили о своем намерении увеличить расходы против субъектов в третьих странах, которые материально поддерживают войну рф", - говорится в заявлении.

Главы МИД и обороны двух стран решительно осудили растущее партнерство между КНДР и россией, включая продолжающиеся поставки оружия Пхеньяном в рф. Также, как сообщается, с беспокойством отметили возможность получения или расширения КНДР политической, экономической, технологической или военной поддержки со стороны россии.

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