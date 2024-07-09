В понедельник, 8 июля, Северная Корея впервые отправила в Москву делегацию своих элитных военных. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Это первый визит северокорейских солдат в РФ после соглашения Москвы и Пхеньяна о сотрудничестве. О цели визита и куда именно приехали военные не сообщается

Отмечается, что делегацию возглавил Ким Гем Чоль - ректор Военного университета имени Ким Ир Сена. Отмечается, что университет, названный в честь основателя государства, является полигоном для подготовки элитных военных офицеров.

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Лидер страны Ким Чен Ын посетил его после обучения в Швейцарии, когда его готовили как третьего лидера страны.

В Reuters подчеркивают, что это событие знаменует собой последний визит представителей Северной Кореи в Россию. Всего за последний год они обменялись рекордным количеством высокопоставленных чиновников, включая июньский визит президента РФ Владимира Путина в Пхеньян.

Напомним

18 июня Путин впервые с 2000 года посетил Пхеньян, где встретился с Ким Чен Ыном. Они подписали соглашение о стратегическом партнерстве, в котором подчеркнули стремление к расширению экономического и военного сотрудничества.