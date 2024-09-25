росія не змогла б вести таку тривалу війну проти України без допомоги Китаю - прем'єрка Данії

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен вважає, що росія без допомоги Китаю не могла б вести війну понад 2,5 роки. Про це Фредеріксен заявила в інтерв’ю POLITICO, передає УНН.

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Я не думаю, що росія могла б вести повномасштабну війну понад два з половиною роки без допомоги Китаю. Ми не можемо продовжувати ситуацію, коли Китай допомагає Росії у війні в Європі, без наслідків. Вони повинні нести відповідальність за свою діяльність

росія має секретний проект ударних дронів у Китаї - Reuters

Вона зазначила, що наслідки для Пекіна мають бути політичними.

Ви не можете, з одного боку, дозволити росії атакувати іншу європейську країну і продовжувати так, наче нічого не сталося. Ми намагалися з усіма учасниками глобального ринку мати добру співпрацю - з росією, купуючи її газ і нафту, будуючи дипломатичні, нормальні політичні відносини. Це не спрацювало, вони напали на європейську країну. Ми намагалися зробити те саме з Китаєм - мати нормальну співпрацю між партнерами з різних аспектів. Ми не можемо дозволити собі бути наївними. Не можна повернутися до ситуації, яка була до війни в Україні, і те саме стосується Китаю зараз