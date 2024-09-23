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Найважливіша червона лінія була пройдена, коли росіяни увійшли в Україну - прем’єрка Данії

Київ • УНН

 • 36633 перегляди

Метте Фредеріксен заявила, що союзники України мають припинити вагатися щодо ударів по рф західною зброєю. Вона закликала припинити дискусії про "червоні лінії" та зняти обмеження на використання зброї.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що союзники України мають припинити вагатися та надати дозвіл на удари по території рф західною зброєю, адже найважливішою червоною лінією, яку перетнув путін, було вторгнення в Україну. Про це Фредеріксен сказала в інтерв'ю Bloomberg Television, передає УНН.

"Я пропоную: давайте закінчимо дискусію про червоні лінії. Під час цієї війни було помилкою публічне обговорення червоних ліній, оскільки це просто дало росіянам занадто хорошу карту в їхні руки", - сказала Фредеріксен.

Як зазначає видання, ключові західні країни, включаючи США, наразі відмовляють Україні у праві використовувати ракети західного виробництва для ураження цілей у глибині території росії, побоюючись ескалації війни.

"Було б дуже добре припинити затримки, які є. І я вважаю, що обмеження на використання зброї потрібно зняти. Найважливіша червона лінія вже пройдена. І це було тоді, коли росіяни зайшли в Україну. Тому я не прийму цю передумову, і я ніколи не дозволю нікому з росії вирішувати, що правильно робити в НАТО, в Європі чи в Україні", - додала Фредеріксен.

Нагадаємо

Раніше Фредеріксен заявляла, що удари України по цілях на території росії мають відповідати міжнародному праву, усе залежить від обставин.

Павло Башинський

Павло Башинський

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