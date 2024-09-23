Самая важная красная линия была пройдена, когда россияне вошли в Украину – премьер Дании

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что союзники Украины должны прекратить колебаться и дать разрешение на удары по территории рф западным оружием, ведь важнейшей красной линией, которую пересек путин, было вторжение в Украину. Об этом Фредериксен сказала в интервью Bloomberg Television, передает УНН.

"Я предлагаю: давайте закончим дискуссию о красных линиях. Во время этой войны было ошибкой публичное обсуждение красных линий, поскольку это просто дало россиянам слишком хорошую карту в их руки", - сказала Фредериксен.

Как отмечает издание, ключевые западные страны, включая США, пока отказывают Украине в праве использовать ракеты западного производства для поражения целей в глубине территории россии, опасаясь эскалации войны.

"Было бы очень хорошо прекратить задержки, которые есть. И я считаю, что ограничения на использование оружия нужно снять. Важнейшая красная линия уже пройдена. И это было тогда, когда россияне зашли в Украину. Поэтому я не приму эту предпосылку, и я никогда не позволю никому из россии решать, что правильно делать в НАТО, в Европе или в Украине", - добавила Фредериксен.

Напомним

Ранее Фредериксен заявляла, что удары Украины по целям на территории россии должны соответствовать международному праву, все зависит от обстоятельств.