россия не смогла бы вести такую длительную войну против Украины без помощи Китая - премьер Дании

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что россия без помощи Китая не могла бы вести войну более 2,5 лет. Об этом Фредериксен заявила в интервью POLITICO, передает УНН.

Детали

Я не думаю, что россия могла бы вести полномасштабную войну более двух с половиной лет без помощи Китая. Мы не можем продолжать ситуацию, когда Китай помогает России в войне в Европе, без последствий. Они должны нести ответственность за свою деятельность

У россии есть секретный проект ударных дронов в Китае - Reuters

Она отметила, что последствия для Пекина должны быть политическими.

Вы не можете, с одной стороны, позволить России атаковать другую европейскую страну и продолжать так, как будто ничего не произошло. Мы пытались со всеми участниками глобального рынка иметь хорошее сотрудничество - с Россией, покупая ее газ и нефть, строя дипломатические, нормальные политические отношения. Это не сработало, они напали на европейскую страну. Мы пытались сделать то же самое с Китаем - иметь нормальное сотрудничество между партнерами по разным аспектам. Мы не можем позволить себе быть наивными. Нельзя вернуться к ситуации, которая была до войны в Украине, и то же самое касается Китая сейчас