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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия не смогла бы вести такую длительную войну против Украины без помощи Китая - премьер Дании

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Метте Фредериксен заявила, что Россия не смогла бы вести войну более 2,5 лет без помощи Китая. Она призвала к политическим последствиям для Пекина за поддержку российской агрессии.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что россия без помощи Китая не могла бы вести войну более 2,5 лет. Об этом Фредериксен заявила в интервью POLITICO, передает УНН.

Детали

Я не думаю, что россия могла бы вести полномасштабную войну более двух с половиной лет без помощи Китая. Мы не можем продолжать ситуацию, когда Китай помогает России в войне в Европе, без последствий. Они должны нести ответственность за свою деятельность

- сказала Фредериксен.

У россии есть секретный проект ударных дронов в Китае - Reuters25 сентября 2024, 14:18 • 9026 просмотров

Она отметила, что последствия для Пекина должны быть политическими.

Вы не можете, с одной стороны, позволить России атаковать другую европейскую страну и продолжать так, как будто ничего не произошло. Мы пытались со всеми участниками глобального рынка иметь хорошее сотрудничество - с Россией, покупая ее газ и нефть, строя дипломатические, нормальные политические отношения. Это не сработало, они напали на европейскую страну. Мы пытались сделать то же самое с Китаем - иметь нормальное сотрудничество между партнерами по разным аспектам. Мы не можем позволить себе быть наивными. Нельзя вернуться к ситуации, которая была до войны в Украине, и то же самое касается Китая сейчас

 добавила Фредериксен.

Напомним,

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что союзники Украины должны прекратить колебаться и дать разрешение на удары по территории рф западным оружием, ведь важнейшей красной линией, которую пересек Путин, было вторжение в Украину.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
mette-frederiksenМетте Фредериксен
reutersReuters
daniyaДания
kitaiКитай
ukrainaУкраина