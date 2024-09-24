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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф использует китайские спутники для фотографирования украинских ядерных объектов - Зеленский

рф использует китайские спутники для фотографирования украинских ядерных объектов - Зеленский

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 12:00  •  10950 просмотра

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Президент Украины заявил, что Россия фотографирует детали ядерных объектов с помощью китайских спутников. Зеленский считает это возможной подготовкой к ударам и обещает поделиться информацией на Генассамблее ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия использует китайские спутники для фотографирования деталей на ядерных объектах, что может свидетельствовать о возможных ударах по этим объектам, об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC News, пишет УНН.

Недавняя информация свидетельствует о том, что россия использует китайские спутники и фотографирует детали объектов на ядерных объектах. И по нашему опыту, если россия фотографирует определенные объекты, то существует угроза ударов по ядерным объектам

- сказал Зеленский.

Зеленский не уточнил, были ли спутники, которые россия использовала, коммерческими или под контролем китайского правительства. Он пообещал поделиться имеющейся у Украины информацией с лидерами стран на Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский находится с многодневным официальным визитом в США. И кульминационным событием этого визита должна стать презентация таинственного плана, который уже успели окрестить «Планом победы Зеленского». УНН разбирался что же известно об этом плане и какие именно пункты он может содержать.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
kitaiКитай
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина