рф использует китайские спутники для фотографирования украинских ядерных объектов - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что Россия фотографирует детали ядерных объектов с помощью китайских спутников. Зеленский считает это возможной подготовкой к ударам и обещает поделиться информацией на Генассамблее ООН.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия использует китайские спутники для фотографирования деталей на ядерных объектах, что может свидетельствовать о возможных ударах по этим объектам, об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC News, пишет УНН.
Недавняя информация свидетельствует о том, что россия использует китайские спутники и фотографирует детали объектов на ядерных объектах. И по нашему опыту, если россия фотографирует определенные объекты, то существует угроза ударов по ядерным объектам
Зеленский не уточнил, были ли спутники, которые россия использовала, коммерческими или под контролем китайского правительства. Он пообещал поделиться имеющейся у Украины информацией с лидерами стран на Генеральной Ассамблее ООН на этой неделе.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский находится с многодневным официальным визитом в США. И кульминационным событием этого визита должна стать презентация таинственного плана, который уже успели окрестить «Планом победы Зеленского». УНН разбирался что же известно об этом плане и какие именно пункты он может содержать.