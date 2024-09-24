рф використовує китайські супутники для фотографування українських ядерних об’єктів - Зеленський
Київ • УНН
Президент України заявив, що Росія фотографує деталі ядерних об'єктів за допомогою китайських супутників. Зеленський вважає це можливою підготовкою до ударів і обіцяє поділитися інформацією на Генасамблеї ООН.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія використовує китайські супутники для фотографування деталей на ядерних об’єктах, що може свідчити про можливі удари по цих об’єктах.Про це він розповів в інтервʼю телеканалу ABC News, пише УНН.
Нещодавня інформація свідчить про те, що росія використовує китайські супутники і фотографує деталі об'єктів на ядерних об'єктах. І з нашого досвіду, якщо росія фотографує певні об'єкти, то існує загроза ударів по ядерних об'єктах
Зеленський не уточнив, чи були супутники, які росія використовувала, комерційними або під контролем китайського уряду. Він пообіцяв поділитися наявною в України інформацією з лідерами країн на Генеральній Асамблеї ООН цього тижня.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський перебуває з кількаденним офіційним візитом у США. І кульмінаційною подією цього візити має стати презентація таємничого плану, який вже встигли охрестити "Планом перемоги Зеленського". УНН розбирався що ж відомо про цей план і які саме пункти він може місити.