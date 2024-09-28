Захід отримав докази таємних поставок зброї з Китаю до росії - ЗМІ
Київ • УНН
Західні джерела повідомляють, що Захід має докази участі китайської компанії в постачання до рф "низки спеціальних військових безпілотників", які застосовувались під час війни в Україні
На Заході вважають, що Китай таємно постачав зброю до росії з Китаю. Про це з посиланням на джерела пишуть The Times і Reuters, передає УНН.
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За їх даними, Захід має докази участі китайської компанії в постачання до рф "низки спеціальних військових безпілотників", які застосовувались під час війни в Україні. За словами співрозмовника видання, угода про постачання росії дронів була виконана у 2023 році.
"Хоча китайський уряд, можливо, не визнає цього, він намагатиметься тримати свою все більшу підтримку (росії - Ред.) в таємниці", – додав посадовець.
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Також посадовець підтвердив повідомлення Reuters про те, що рф розробила в КНР програму озброєнь для розробки і виробництва ударних безпілотників дальнього радіусу дії. Їх також використовують у війні проти України. За інформацією двох джерел Reuters у європейській розвідці, росія виготовила понад 2500 дронів "Гарпія-А1" від липня 2023-го до липня 2024-го.
Нагадаємо
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що росія не змогла б понад 2,5 роки вести війну без допомоги Китаю. Вона закликала до політичних наслідків для Пекіна за підтримку російської агресії.
Відомо також, що росія почала експериментальні розрахунки криптовалютою з Китаєм для імпорту товарів подвійного призначення. Пріоритет надано компаніям, які закуповують товари, що можуть застосовуватися у військових цілях.
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