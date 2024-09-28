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Захід отримав докази таємних поставок зброї з Китаю до росії - ЗМІ

Захід отримав докази таємних поставок зброї з Китаю до росії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 42308 перегляди

Західні джерела повідомляють, що Захід має докази участі китайської компанії в постачання до рф "низки спеціальних військових безпілотників", які застосовувались під час війни в Україні

На Заході вважають, що Китай таємно постачав зброю до росії з Китаю. Про це з посиланням на джерела пишуть The Times і Reuters, передає УНН.

Деталі

За їх даними, Захід має докази участі китайської компанії в постачання до рф "низки спеціальних військових безпілотників", які застосовувались під час війни в Україні. За словами співрозмовника видання, угода про постачання росії дронів була виконана у 2023 році.

"Хоча китайський уряд, можливо, не визнає цього, він намагатиметься тримати свою все більшу підтримку (росії - Ред.) в таємниці", – додав посадовець.

рф використовує китайські супутники для фотографування українських ядерних об’єктів - Зеленський 24.09.24, 15:00 • 15196 переглядiв

Також посадовець підтвердив повідомлення Reuters про те, що рф розробила в КНР програму озброєнь для розробки і виробництва ударних безпілотників дальнього радіусу дії. Їх також використовують у війні проти України. За інформацією двох джерел Reuters у європейській розвідці, росія виготовила понад 2500 дронів "Гарпія-А1" від липня 2023-го до липня 2024-го.

Нагадаємо

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що росія не змогла б понад 2,5 роки вести війну без допомоги Китаю. Вона закликала до політичних наслідків для Пекіна за підтримку російської агресії.

Відомо також, що росія почала експериментальні розрахунки криптовалютою з Китаєм для імпорту товарів подвійного призначення. Пріоритет надано компаніям, які закуповують товари, що можуть застосовуватися у військових цілях.

Спільні військові навчання росії та Китаю показують, що ці країни все частіше діють разом для демонстрації сили - CNN18.09.24, 17:28 • 15436 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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