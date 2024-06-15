Никакого компромисса с независимостью Украины и никаких уступок суверенитетом и территориальной целостностью нашего государства во время будущих переговоров о мире не будет. Как пишет УНН, об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал журналистам в кулуарах саммита мира, проходящего в Швейцарии.

Детали

Он сказал, что во время саммита мира страны-участники должны выработать видение общего плана завершения войны, который должен базироваться на Формуле мира, предложенной Украиной.

Никаких компромиссов с независимостью, никаких компромиссов с суверенитетом и территориальной целостностью. Мы имеем очень четкую Формулу мира. Сегодня и завтра мы обсудим принципы будущего совместного плана, который будет базироваться на Формуле мира, предложенной украинской стороной. Мы очень честны и готовы к дискуссиям по всем мнениям ответственных и цивилизованных стран - подчеркнул Ермак.

После подготовки совместного плана его должны представить россии и не исключено, что это может произойти на втором саммите мира.

После этого мы будем искать возможности представить этот совместный план, который уже будет готов, россии. Мы думаем, что это может произойти на втором саммите - сказал он.

Напомним

Президент Швейцарии заявила, что целью Мирного саммита является обсуждение того, как и при каких условиях россия может быть привлечена к будущему мирному процессу в Украине на основе международного права и Устава ООН.

На втором саммите рф могут представить общее видение мира, но договор "а-ля минск" не будут подписывать - Ермак