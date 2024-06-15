Коммюнике Саммита мира будет открытым, страны смогут присоединиться к нему - Ермак

Коммюнике Саммита мира будет открытым для того, чтобы к нему присоединились страны, которые не доехали на этот Саммит. Сделать это будет можно открыто, официально заявляя о своей позиции. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона, передает УНН.

Четкая позиция по коммюнике: оно есть, оно распространено между участниками... Мы ожидаем, что большинство стран присоединятся к нему. Оно будет открытым. Коммюнике будет открытым для того, чтобы к нему присоединились страны, которые не доехали на этот Саммит - сказал Ермак.

Ермак напомнил, что 143 страны мира осудили российскую агрессию против Украины.

На вопрос, означает ли это, что проблем с согласованием финального текста коммюнике со всеми участниками Саммита нет, Ермак ответил: "Мы очень скоро увидим перечень стран, которые присоединились к этому коммюнике. В таких процессах всегда до последней минуты есть определенные согласования, кто-то что-то спрашивает, кому-то что-то надо разъяснить. Глобальных вопросов нет, потому что у нас абсолютно четкая позиция".

Ермак заявил также, что страны смогут приобщаться к коммюнике открыто, официально заявляя о своей позиции.

На уточняющий вопрос, нужно ли будет что-то подписывать для этого, Ермак ответил: "Нет".

Дополнение

Ермак заявлял, что никакого компромисса с независимостью Украины и никаких уступок суверенитетом и территориальной целостностью нашего государства во время будущих переговоров о мире не будет.