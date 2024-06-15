На Саміт миру зареєструвалася 101 країна та міжнародна організація – Зеленський
Київ • УНН
Станом на сьогодні 101 країна та міжнародна організація зареєструвалися для участі в першому Інавгураційному саміті миру у Швейцарії, повідомив Президент України Володимир Зеленський.
На сьогодні 101 країна та міжнародна організація зареєструвалася на перший Інавгураційний Саміт миру. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд, передає кореспондент УНН.
"Нам вдалося об’єднати тут у Швейцарії 101 країну та міжнародну організацію станом на зараз. На сьогодні така кількість учасників зареєструвалася на перший Інавгураційний Саміт миру", - сказав Зеленський.
Саміт миру у Швейцарії: хто візьме участь14.06.24, 23:23 • 15357 переглядiв
Він заявив, що деякі інші країни та лідери також показали зацікавленість у Саміті й відреагували на миротворчий імпульс формули миру.
"І навіть, якщо їх сьогодні немає тут на Саміті, нам вдалося успішно повернути світу ідею, що колективні зусилля здатні зупинити війну та встановити справедливий мир. Ця ідея точно спрацює, тому що світ має силу", - заявив Зеленський.
Доповнення
Зеленський повідомляв, що усе про, що буде домовлено сьогодні на Саміті миру, стане частиною миротворчого процесу.
Президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд зазначала, що під час Саміту миру учасники хочуть зокрема обговорити, як та за яких умов у процес майбутнього миру може бути залучена також росія.