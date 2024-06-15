На сегодня 101 страна и международная организация зарегистрировалась на первый Инаугурационный Саммит мира. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Виолой Амхерд, передает корреспондент УНН.

"Нам удалось объединить здесь в Швейцарии 101 страну и международную организацию по состоянию на сейчас. На сегодня такое количество участников зарегистрировалось на первый Инаугурационный Саммит мира", - сказал Зеленский.

Саммит мира у Швейцарии: кто примет участие

Он заявил, что некоторые другие страны и лидеры также показали заинтересованность в Саммите и отреагировали на миротворческий импульс формулы мира.

"И даже если их сегодня нет здесь на Саммите, нам удалось успешно вернуть миру идею, что коллективные усилия способны остановить войну и установить справедливый мир. Эта идея точно сработает, потому что мир имеет силу", - заявил Зеленский.

Дополнение

Зеленский сообщал, что всё о чём будет договорено сегодня на Саммите мира, станет частью миротворческого процесса.

Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд отмечала, что во время Саммита мира участники хотят в частности обсудить, как и при каких условиях в процесс будущего мира может быть привлечена также россия.