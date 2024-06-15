Почалася офіційна церемонія зустрічі учасників Саміту миру
Київ • УНН
У Швейцарії розпочалася офіційна церемонія зустрічі учасників Саміту миру. 101 країна та міжнародна організація зареєструвалися для участі в інавгураційному заході.
У Швейцарії розпочалася офіційна церемонія зустрічі учасників Саміту миру, передає УНН.
Президентка Швейцарії Віола Амхерд та Президент Володимир Зеленський зустрічають представників країн, які прибули на Саміт.
Доповнення
На сьогодні 101 країна та міжнародна організація зареєструвалася на перший Інавгураційний Саміт миру.
Комюніке Саміту миру буде відкритим для того, щоб до нього приєдналися країни, які не доїхали на цей Саміт. Зробити це буде можна відкрито, офіційно заявляючи про свою позицію.