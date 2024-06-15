В Швейцарии началась официальная церемония встречи участников Саммита мира, передает УНН.

Президент Швейцарии Виола Амхерд и Президент Владимир Зеленский встречают представителей стран, прибывших на Саммит.

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На сегодняшний день 101 страна и международная организация зарегистрировалась на первый Инаугурационный Саммит мира.

Коммюнике Саммита мира будет открытым для того, чтобы к нему присоединились страны, которые не доехали на этот Саммит. Сделать это будет можно открыто, официально заявляя о своей позиции.