Президент Аргентины таки прибыл на Саммит мира
Киев • УНН
Президент Аргентины Хавьер Милей прибыл в Швейцарию для участия в официальной церемонии Саммита мира после того, как сначала передумал ехать.
Президент Аргентины Хавьер Милей прибыл сегодня на Саммит мира в Швейцарии, передает УНН.
Хавьер Милей, в частности принял участие в официальной церемонии встречи участников Саммита.
Так, в Швейцарии началась официальная церемония встречи участников Саммита мира.
Контекст
Ранее сообщалось, что президент Аргентины Хавьер Милей передумал и в конце концов отправится в Швейцарию.
Перед этим СМИ сообщали, что Милей не планирует посетить Саммит мира в Швейцарии, который состоится 15-16 июня. В это время он будет находиться в Аргентине для участия в национальных праздниках.
Дополнение
На сегодняшний день 101 страна и международная организация зарегистрировалась на первый Инаугурационный Саммит мира.
Коммюнике Саммита мира будет открытым для того, чтобы к нему присоединились страны, которые не доехали на этот Саммит. Сделать это будет можно открыто, официально заявляя о своей позиции.