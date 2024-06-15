Президент Аргентины таки прибыл на Саммит мира

Президент Аргентины Хавьер Милей прибыл сегодня на Саммит мира в Швейцарии, передает УНН.

Хавьер Милей, в частности принял участие в официальной церемонии встречи участников Саммита.

Так, в Швейцарии началась официальная церемония встречи участников Саммита мира.

Контекст

Ранее сообщалось, что президент Аргентины Хавьер Милей передумал и в конце концов отправится в Швейцарию.

Перед этим СМИ сообщали, что Милей не планирует посетить Саммит мира в Швейцарии, который состоится 15-16 июня. В это время он будет находиться в Аргентине для участия в национальных праздниках.

Дополнение

На сегодняшний день 101 страна и международная организация зарегистрировалась на первый Инаугурационный Саммит мира.

Коммюнике Саммита мира будет открытым для того, чтобы к нему присоединились страны, которые не доехали на этот Саммит. Сделать это будет можно открыто, официально заявляя о своей позиции.