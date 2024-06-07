Зміна планів: президент Аргентини не поїде на Саміт миру у Швейцарії - ЗМІ
Київ • УНН
Президент Аргентини Хав'єр Мілей не відвідає Саміт миру у Швейцарії 15-16 червня, вирішивши замість цього залишитися в Аргентині на час національних свят.
Президент Аргентини Хав'єр Мілей не планує відвідати Саміт миру у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня. В цей час він перебуватиме в Аргентини для участі в національних святах. Про це повідомляє La Nacion із посиланням на анонімних високопосадовців, передає УНН.
Як зазначило видання, президент Аргентини не буде присутнім на Саміті миру, на який його запросив Президент України Володимир Зеленський.
Президент вирішив не брати участі і в саміті G7.
Повідомляється, що зміна планів пов'язана з тим, що президент хоче бути в Аргентині на національних святах 17 і 20 червня. Тому вирішив розділити поїздку свою поїздку до Європи на дві частини: з 12-го до 15-го і з 22-го до 24-го, з п'ятьма днями перебування в країні.
Через зміну планів було скасовано і двосторонню зустріч у Франції з президентом Еммануелем Макроном, спочатку заплановану на 19 червня.
Нагадаємо
В травні УНН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський поговорив із президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм і запросив його на Саміт миру в Швейцарії.