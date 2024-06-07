Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ
Киев • УНН
Президент Аргентины Хавьер Милей не посетит саммит мира в Швейцарии 15-16 июня, решив вместо этого остаться в Аргентине на время национальных праздников.
Президент Аргентины Хавьер милей не планирует посетить Саммит мира в Швейцарии, который состоится 15-16 июня. В это время он будет находиться в Аргентине для участия в национальных праздниках. Об этом сообщает La Nacion со ссылкой на анонимных чиновников, передает УНН.
Как отметило издание, президент Аргентины не будет присутствовать на Саммите мира, на который его пригласил Президент Украины Владимир Зеленский.
Президент решил не участвовать и в саммите G7.
Сообщается, что изменение планов связано с тем, что президент хочет быть в Аргентине на национальных праздниках 17 и 20 июня. Поэтому решил разделить свою поездку в Европу на две части: с 12-го до 15-го и с 22-ч до 24-го, с пятью днями пребывания в стране.
Из-за изменения планов была отменена и двусторонняя встреча во Франции с президентом Эммануэлем Макроном, первоначально запланированная на 19 июня.
Напомним
В мае УНН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Аргентины Хавьером Милеем и пригласил его на саммит мира в Швейцарии.
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ
Есть большая потребность в подготовке украинских специалистов, как пилотов, так и инженеров на F16 - Евлаш
Решение Брюсселя о готовности Украины к переговорам о членстве омрачено оппозицией Венгрии - СМИ
Бронетехника и боеприпасы: США объявили перечень вооружения, которое войдет в новый пакет помощи
Украина начала формировать госзаказ на научные разработки в ключевых областях, средних навигация для БпЛА
С начала года Государственная таможенная служба выявила нарушений на 10,8 млрд грн
Системы Patriot и прогресс относительно членства в НАТО: чего ожидает Украина от июльского саммита Альянса
Когда лучше включать мощные электроприборы для экономии электричества: рассказали в YASNO
В мае НБУ оштрафовал три банка на сумму почти 55 млн гривен
Атака рф на Киевщину: к тушению пожара на промышленном объекте привлекли робота и пожарные поезда
Популярные
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора
На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать
7 июня: Всемирный день безопасности пищевых продуктов, Международный день специалистов в сфере поставок
Публикации
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора
На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать
Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ
Президент Аргентины Хавьер Милей не посетит саммит мира в Швейцарии 15-16 июня, решив вместо этого остаться в Аргентине на время национальных праздников.
Есть большая потребность в подготовке украинских специалистов, как пилотов, так и инженеров на F16 - Евлаш
Украинцам не хватает мест для обучения в четырех странах, вовлеченных в программу подготовки, как пилотов, так и инженеров на F-16.
Решение Брюсселя о готовности Украины к переговорам о членстве омрачено оппозицией Венгрии - СМИ
Дипломатические источники говорят, что Венгрия грозит сорвать начало переговоров о вступлении, пишут СМИ.
Бронетехника и боеприпасы: США объявили перечень вооружения, которое войдет в новый пакет помощи
Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 2,225 миллиарда долларов, включая боеприпасы для артиллерии, системы противовоздушной обороны, патрульные катера, противотанковое оружие и другое оборудование.
Украина начала формировать госзаказ на научные разработки в ключевых областях, средних навигация для БпЛА
Впервые в Украине сформирован государственный заказ на научные разработки: Министерство цифровой трансформации определило 25 технических задач и тем для работы исследователей, включая навигационные системы для БпЛА, распознавание объектов с помощью ИИ и технологию использования водородного топлива.
С начала года Государственная таможенная служба выявила нарушений на 10,8 млрд грн
С января по май 2024 года таможенная служба Украины выявила 4 265 нарушений на общую сумму 10,8 млрд грн, что в 2,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Системы Patriot и прогресс относительно членства в НАТО: чего ожидает Украина от июльского саммита Альянса
На июльском саммите НАТО, Украина ожидает четких решений о членстве в Альянсе и укреплении своей системы противовоздушной обороны благодаря новым системам ПВО Patriot.
Когда лучше включать мощные электроприборы для экономии электричества: рассказали в YASNO
По данным энергетической компании YASNO, лучше включать мощные электроприборы в дневные часы. Тогда недостаток электроэнергии прокрывает генерация от солнечных электростанций.
В мае НБУ оштрафовал три банка на сумму почти 55 млн гривен
Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ЧВК/ФТ) в мае 2024 года применил к трем банкам и одному небанковскому финансовому учреждению меры воздействия.
Атака рф на Киевщину: к тушению пожара на промышленном объекте привлекли робота и пожарные поезда
Пожар на промышленном объекте в Киевской области, вызванный российской атакой, по состоянию на 14:30 7 июня все ликвидируют. В тушении задействованы робот и два пожарных поезда.