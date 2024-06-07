Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

Президент Аргентины Хавьер милей не планирует посетить Саммит мира в Швейцарии, который состоится 15-16 июня. В это время он будет находиться в Аргентине для участия в национальных праздниках. Об этом сообщает La Nacion со ссылкой на анонимных чиновников, передает УНН.

Как отметило издание, президент Аргентины не будет присутствовать на Саммите мира, на который его пригласил Президент Украины Владимир Зеленский.

Президент решил не участвовать и в саммите G7.

Сообщается, что изменение планов связано с тем, что президент хочет быть в Аргентине на национальных праздниках 17 и 20 июня. Поэтому решил разделить свою поездку в Европу на две части: с 12-го до 15-го и с 22-ч до 24-го, с пятью днями пребывания в стране.

Из-за изменения планов была отменена и двусторонняя встреча во Франции с президентом Эммануэлем Макроном, первоначально запланированная на 19 июня.

Напомним

В мае УНН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Аргентины Хавьером Милеем и пригласил его на саммит мира в Швейцарии.