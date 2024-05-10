Зеленський запросив президента Аргентини на Саміт миру до Швейцарії
Київ • УНН
Зеленський запросив президента Аргентини Хав'єра Мілеа на Саміт миру до Швейцарії, обговорив двосторонні відносини з Аргентиною та очікує від майбутнього візиту української делегації до Аргентини конкретних домовленостей на користь обох країн.
Президент України Володимир Зеленський поговорив із президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм і запросив його на Саміт миру в Швейцарії. передає УНН.
Підтримую постійний зв’язок із Президентом Хав’єром Мілеєм. Вдячний Аргентині за підтримку Формули миру. Важливо, щоб і на нашому Саміті миру у Швейцарії прозвучав голос Латинської Америки, тому я особисто запросив Хав’єра долучитися
Крім того лідери обговорили двосторонні відносини.
"Україна зацікавлена в їхньому розвитку. У травні Аргентину відвідає наша делегація. Очікую від візиту конкретних домовленостей і вигоди для обох наших країн", - резюмував Зеленський.
Патріарх Варфоломій підтвердив участь у Глобальному саміті миру - Зеленський10.05.24, 20:29 • 24859 переглядiв