Патріарх Варфоломій підтвердив участь у Глобальному саміті миру - Зеленський
Київ • УНН
Вселенський Патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, який є надзвичайно символічним для України, про що оголосив Президент Володимир Зеленський.
Патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, що надзвичайно символічно для України. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Провів розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Привітав Його Всесвятість із Великоднем, подякував за молитви за Україну й теплі побажання українському народові. Патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, що для нас надзвичайно символічно
Україні важлива позиція Угорщини: Зеленський запросив Орбана на Саміт миру08.05.24, 17:57 • 19489 переглядiв
Президент України наголосив, що цінує "важливий внесок Вселенського Патріархату у відновлення справедливого миру в нашій державі".
"Світло переможе!" - резюмував Зеленський.
Зеленський запросив на Саміт миру президентів Чехії та Молдови09.05.24, 21:15 • 51168 переглядiв