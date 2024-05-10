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Патріарх Варфоломій підтвердив участь у Глобальному саміті миру - Зеленський

Патріарх Варфоломій підтвердив участь у Глобальному саміті миру - Зеленський

Київ • УНН

 • 24858 перегляди

Вселенський Патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, який є надзвичайно символічним для України, про що оголосив Президент Володимир Зеленський.

Патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, що надзвичайно символічно для України. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Провів розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм. Привітав Його Всесвятість із Великоднем, подякував за молитви за Україну й теплі побажання українському народові. Патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, що для нас надзвичайно символічно 

- повідомив Зеленський у Twitter.

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Антоніна Туманова

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